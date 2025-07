Cadillac wil serieus werk maken van F1-comeback Schumacher

Het silly season in de Formule 1 wil nog niet op gang komen. Er moeten nog een paar stoeltjes worden gevuld en zo ook de twee stoeltjes van Cadillac. Het nieuwe team komt als elfde team erbij en dus zijn er twee stoeltjes extra beschikbaar. Mick Schumacher zou al getest hebben met Cadillac.

Coureurs als Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben interesse getoond in een zitje, en dat geldt ook voor Mick Schumacher. De Duitser kwam twee seizoenen lang uit voor het team van Haas, maar zit sinds 2023 zonder vast F1-stoeltje. Zijn landgenoot Nico Hülkenberg nam het stoeltje van Schumacher over.

'Geweldige gast'

Volgens Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft Schumacher al getest met het team: "De situatie is momenteel best gunstig voor ons", aldus Lowdon tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "Er zijn veel goede coureurs beschikbaar – een mix van ervaren rijders en jonge talenten uit de Formule 2. Ik denk dat er binnenkort beweging in de markt komt."

Over Mick Schumacher, een van de namen die rondgaan bij het team, is Lowdon erg positief: "Mick is geweldig", reageerde de Engelsman. "Hij is een heel aardige gozer, en ik mag hem graag. Ik heb hem inmiddels wat beter leren kennen."

Jong en ervaren

Jong en ervaren gaan niet heel vaak gepaard met elkaar. Volgens Lowdon is Schumacher dat wel: "Hij is nog jong, maar hij heeft wel al wat Formule 1-ervaring", benadrukte Lowdon als positief punt van Schumacher.

"Natuurlijk is dat alweer even geleden, maar hij is goed op de hoogte gebleven. Bovendien heeft hij al tests met ons gedaan en toont hij grote interesse in het project. Dat waarderen we enorm", voegde hij eraan toe. "Hij is dus geen onbekende voor het team – hij weet waar we staan. Er valt veel voor Schumacher te zeggen."

Geen garantie

Ondanks dat is er geen garantie dat Schumacher gaat rijden voor Cadillac volgend seizoen: "Hij is duidelijk een van de coureurs op onze lijst", zei hij. "Maar die lijst is behoorlijk lang." Naast Schumacher worden ook oud-Formule 1-coureurs zoals Pérez en Bottas aan het team gelinkt. "Hopelijk vergeven de fans ons dat we ons nu vooral op de auto concentreren. Want zonder auto zijn er geen coureurs."

Wat betreft de algemene voortgang bij Cadillac is Lowdon tevreden. "De situatie is op dit moment behoorlijk gunstig”, besloot hij. “Twee derde van het team is al aan boord en de ontwikkeling van de auto ligt op schema."