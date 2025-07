Hadjar dankt Marko: "Ik was de enige die overbleef"

Isack Hadjar is bezig met een goed debuutseizoen in de Formule 1. De Franse Racing Bulls-coureur ontvangt veel complimenten van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker is vol lof over Hadjar, en de Fransman legt uit hoe zijn band met Marko is.

Hadjar heeft twee Formule 2-seizoen achter de rug voordat hij zijn debuut in de koningsklasse maakte. In zijn debuutseizoen stond Hadjar één keer op het podium en eindigde hij op de tegenvallende veertiende plaats in het kampioenschap. Vorig jaar ging het allemaal weer wat beter, en eindigde hij op de tweede plaats. Bij Red Bull hielden ze vertrouwen in hem, en kreeg hij dus een zitje in de Formule 1.

Eerlijke relatie

Hadjar is blij met de steun die hij heeft gekregen van Marko. De jonge Franse coureur gaat in de podcast Beyond the Grid in op zijn relatie met Marko: "De eerlijke relatie met Helmut... Hij is de persoon die me in principe een stoeltje in de Formule 1 heeft bezorgd. Hij gaf me een kans, een pad en een traject naar de Formule 1, dus daar ben ik dankbaar voor."

"Ik herinner me dat mij eerste seizoen in de Formule 2 een soort nachtmerrie was. Maar hij bleef er wel in geloven. Hij bood me een tweede kans aan. Die heb ik gepakt, en daarna waargemaakt."

Weinig contact met Marko

Hadjar wordt daarna gevraagd hoeveel contact hij met Marko had tijdens dat eerste seizoen in de Formule 2: "Niet veel. Hij liet me er doorheen gaan, wat denk ik goed was. Om mij zo wat extra stress te geven, was denk ik wel slim."

"We hadden dat jaar zes deelnemers in het juniorprogramma. Ik was de laatste van alle zes en ik was de enige die overbleef voor het komende seizoen."

Hadjar staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met 21 WK-punten.