Tsunoda laat van zich horen na ontslag van Horner

Yuki Tsunoda heeft Christian Horner bedankt voor zijn tijd bij Red Bull. De teambaas werd deze week ontslagen bij het team van Red Bull Racing. Yuki Tsunoda zegt via een post op sociale media bedankt.

De Japanner is naar Red Bull gepromoveerd in de derde race van het seizoen. De eerste twee races reed hij voor Racing Bulls en Liam Lawson voor Red Bull, maar die werden na twee races al omgewisseld.

Bedankt

Het bericht van de Japanner is als volgt: "Bedankt Christian voor alle steun die je me dit jaar hebt gegeven. het was geweldig om te zien wat je hebt opgebouwd bij Red Bull Racing en bedankt dat ik daar deel van mocht uitmaken. Ik heb veel geleerd en ben dankbaar voor alles."

Yuki Tsunoda rijdt zijn gehele Formule 1-carrière al voor een Red Bull-team. Hij begon voor AlphaTauri en rijdt nu dus voor Red Bull. Hij staat momenteel zeventiende in het klassement met tien punten.

Carrière

Hij begon in 2021 bij AlphaTauri. De Japanner behaalde dat seizoen 32 punten en dat was goed genoeg voor de veertiende plek. Hij bleef toen nog drie jaar bij het team, dat uiteindelijk veranderde in Racing Bulls. In totaal behaalde hij 94 punten voor het zusterteam van Red Bull. Voor Red Bull heeft hij in tien races tot nu toe tien punten gepakt.

Veel zien dat als niet voldoende, maar de auto van Red Bull is ook niet top. Tsunoda behaalde in de eerste twee races van het seizoen een P5 en P9 in de kwalificatie. Sinds hij bij Red Bull rijdt, is dat hem niet meer gelukt. Toen is P10 het hoogste geweest wat de Japanner heeft behaald. In zijn gehele carrière heeft Tsunoda nog nooit een podium weten te pakken, maar hij is wel een keer vierde geëindigd. Dat deed hij in 2021.