Ontslag Horner was geen verrassing: "Er gingen al wat geruchten rond"

Karun Chandhok ligt de situatie rondom Christian Horner iets meer uit. De voormalig Formule 1-coureur onthulde dat er al geluiden rondgingen in de paddock. Horner is abrupt vertrokken en daar is door Red Bull Racing nog geen verklaring voor gegeven.

Karun Chandhok is nu verslaggever voor Sky Sports. Eerder was hij Formule 1-coureur voor HRT en Lotus. Hij heeft maar een volledig seizoen in de Formule 1 gereden.

Geluiden in de paddock

"Ik bedoel, er waren een paar geruchten in Oostenrijk toen we daar in het weekend waren dat, weet je, er nog steeds die wrijving was die vorig jaar in Bahrein leek te zijn ontstaan", legde Chandhok uit in de podcast van Sky Sports F1.

In 2024 werd Horner ervan beschuldigd dat hij iets had gedaan met een vrouwelijke werknemer. Horner ontkende de beweringen en werd later vrij gesproken. "Verdeeldheid in het kamp tussen, je weet wel, team Verstappen, en dan de Oostenrijkse kant met Helmut Marko versus de Thaise kant, die Christian Horner leek te steunen. Dus dit is al een tijdje aan het opbouwen, zo voelt het", zegt Chandhok.

"Er waren een paar weken geleden geruchten in de paddock in Oostenrijk dat het steeds erger werd toen de geruchten over Max Verstappen weer begonnen op te komen", voegde hij eraan toe. "Zou hij weggaan en naar Mercedes gaan? En er is veel gepraat over de vraag of het een geval was van Christian blijft of Verstappen blijft."

"Dus ik kan niet zeggen dat het een complete schok was, maar toch, zoals je zegt, redelijk schokkend nieuws, want voor iedereen die Red Bull de afgelopen 20 jaar heeft gezien, was Christian Horner Red Bull."

Teambaas

"Weet je, hij was de teambaas die er elke sessie was, elke kwalificatie en elke racedag. Hij was de man die er was, maar cruciaal is dat hij nooit aandeelhouder of eigenaar van het team is geweest, in tegenstelling tot Toto Wolff. En uiteindelijk hebben de aandeelhouders en eigenaren besloten om van zijn diensten af te zien."