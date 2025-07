Chaos compleet bij Red Bull: Horner ontslagen

De chaos bij Red Bull Racing is compleet, teambaas Christian Horner is de laan uitgestuurd. De Telegraaf meldt dat het personeel op de fabriek is ingelicht over het vertrek van Horner. De Brit was sinds 2005 de teambaas van de Oostenrijkse renstal.

Horner stond al geruime tijd onder druk bij het team van Red Bull Racing. De Brit was sinds 2005 de teambaas van de Oostenrijkse renstal, en hij maakte alle grote successen van het team mee. Lange tijd leek het onmogelijk te zijn dat Horner bij Red Bull zou vertrekken. Hij was het gezicht van het team, maar in het afgelopen jaren ontstonden er barstjes.

Onrustige periode

Begin vorig jaar werd hij door een werkneemster van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het zorgde voor een onrustige periode, maar Horner werd na een onderzoek vrijgesproken van de beschuldigingen. Ondertussen gingen er steeds meer geruchten rond over een mogelijke machtsstrijd binnen Red Bull, iets wat Horner ontkende.

Spoedoverleg

De prestaties van Red Bull zakten vlak na die zaak echter in. Max Verstappen werd vorig jaar nog wel wereldkampioen, maar in het constructeurskampioenschap werden ze ingehaald door McLaren. Daarnaast vertrokken er veel topmensen bij het team, waaronder Adrian Newey en Jonathan Wheatley.

Horner had in de afgelopen jaren nog wel de steun van de Thaise grootaandeelhouder, terwijl de andere aandeelhouder Mark Mateschitz meer achter Helmut Marko zou staan. Volgens De Telegraaf heeft er een spoedoverleg plaatsgevonden tussen de Thaise aandeelhouder, Mateschitz en sportbaas Oliver Mintzlaff. Daar is de conclusie getrokken dat Horner moet wijken.

Wie volgt Horner op?

De vraag is nu wie Horner gaat opvolgen bij Red Bull. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar volgens De Telegraaf is de keuze gevallen op Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies. De Fransman werkte voorheen bij de FIA en Ferrari, en had samen met CEO Peter Bayer de leiding over Racing Bulls.

Red Bull heeft zojuist het vertrek van Horner bevestigd.