Red Bull prijst Tsunoda: ''Afstand tot Verstappen wordt kleiner''

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda loopt de laatste tijd achter de feiten aan en is vaker achterin als voorin te vinden tijdens meerdere Grand Prix-weekenden. Toch zijn er lichtpuntjes voor de Japanner. Adviseur bij het Oostenrijkse team, Helmut Marko, zag een positieve ontwikkeling bij de race in Silverstone. ''In Engeland zagen we een opwaartse lijn: het verschil met Max was tijdens de meeste vrije trainingen kleiner dan voorheen, en hij wist zich als elfde te kwalificeren,'' aldus de 80-plusser over de tweede coureur van het team.

Tot nu toe wist Tsunoda slechts tien punten te verzamelen in het Formule 1-kampioenschap van dit jaar. Toch is Marko positief gestemd over de Japanner. Volgens hem zijn er duidelijke tekenen van vooruitgang. “We hebben intensieve gesprekken gevoerd met Yuki, en hij werkt nu ook samen met sportpsychologen. Helaas had hij, net als Max, geen kans in de race vanwege die achtervleugel. Maar we zien een verbetering in zijn prestaties, en we zijn optimistisch dat dit binnenkort ook in punten zal worden omgezet,” aldus Marko.

De race in Engeland liep uit op een ware deceptie voor Tsunoda. Hij eindigde als allerlaatste en kreeg ook nog eens een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek vanwege een incident met Haas-coureur en Oliver Bearman. Tsunoda botvierde na de race zijn frustraties en suggereerde dat de FIA hem onrechtvaardig behandelden. Ondanks het teleurstellende resultaat blijft Red Bull vertrouwen houden in de ontwikkeling van de jonge coureur.

Vertrek Horner

Tsunoda reageerde via sociale media op het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing. De teambaas vertrok plots na twintig jaar trouwe dienst bij de renstal van de energiedrankfabrikant. ''Bedankt, Christian, voor alle steun die je me dit jaar hebt gegeven. Het is geweldig om te zien wat je hebt opgebouwd bij Red Bull, en dankjewel dat je mij daar deel van hebt laten uitmaken. Ik heb veel geleerd en ben dankbaar voor alles,'' schreef de Japanner in een bericht op X.