Het peperdure megajacht van Wolff: is dit de locatie van de gesprekken met Verstappen?

Het gonst dit weekend van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander ligt met zijn luxueuze jacht in de wateren rond Sardinië, en toevallig ligt daar ook de boot van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De boot van de Oostenrijker valt op, en het kan dus zomaar de plek zijn van mogelijke onderhandelingen.

Het internet ontplofte bijna toen de boten van Verstappen en Wolff op vrijdagavond beide werden gespot voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Verstappen bevond zich op donderdag nog op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes voor een filmdag, maar vloog op vrijdag naar Sardinië.

Waar komen de verhalen vandaan

Daar stapte hij waarschijnlijk over op zijn luxueuze jacht 'Unleash the Lion'. Zijn privéjet vloog op vrijdagavond terug naar het vliegveld van Nice, maar dat hoeft niet te betekenen dat Verstappen aan boord zat. Het feit dat Verstappen rond dobbert voor de kust van Sardinië is op zich niet vreemd, maar het feit dat ook Wolffs jacht is gespot in hetzelfde gebied, zorgt wél voor verhalen.

Verstappen wordt immers al weken in verband gebracht met een eventuele overstap naar Mercedes. Nu het seizoen even stil ligt, hebben ze tijd zat voor mogelijke onderhandelingen. Het feit dat beide boten zich hier bevinden, zorgt dus voor verhalen.

Reusachtig jacht

Het ging in de afgelopen jaren vooral om de boot van Verstappen, terwijl de boot van Wolff veel minder in the picture is. Dat is opvallend, want Wolffs boot valt niet te missen. De Mercedes-teambaas kocht in 2023 de Mangusta 165 die is gebouwd door Overmarine in 2021.

De 50 meterlange Mangusta heeft een geschatte waarde van 27 miljoen dollar en er kunnen twaalf gasten, en negen man personeel op verblijven. De boot voer eerder rond onder de naam UU, maar toen Wolff de eigenaar werd, veranderde de naam naar 'V'.

Fans gaan los

De boot ligt normaal gesproken in de haven van Monaco, maar ligt nu al een aantal dagen voor de kust van Sardinië. Aangezien Verstappens boot zich hier ook bevindt, zorgt dit voor geruchten. Er werd op sociale media zelfs gesuggereerd dat beide boten naast elkaar in een haven lagen, maar internetspeurders wezen de verkeerde boot toe aan Wolff.

De boot van Verstappen

Verstappens boot is overigens ook gebouwd door Overmarine. Zijn 'Unleash the Lion' is 33 meter lang, en is een Mangunsta Gransport. Hij nam de boot voorafgaand het seizoen in ontvangst, en werd er eerder dit jaar mee gespot voor de Franse kust.