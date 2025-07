Opmerkelijk: levende legende Fernando Alonso racete tegen 125 (!) F1- coureurs

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is met afstand de meest ervaren coureur in de geschiedenis van de Formule 1. De inmiddels 43-jarige Spanjaard, die twee keer wereldkampioen werd met Renault in 2005 en 2006, maakte zijn debuut in 2001 bij het armlastige Minardi, en sindsdien heeft hij maar liefst tegen 125 verschillende F1-coureurs geracet. Een indrukwekkende statistiek die aantoont hoe lang en veelzijdig zijn carrière is geweest.

Nederlanders

Onder die 125 tegenstanders zitten talloze wereldkampioenen, maar ook obscure namen en opvallend veel Nederlanders. Zo reed Alonso in zijn allereerste seizoen direct tegen Jos Verstappen, toen uitkomend voor Arrows. Meer dan twintig jaar later strijdt Alonso nog steeds — inmiddels tegen Max Verstappen, Jos’ zoon én regerend wereldkampioen. Van vader tot zoon: Alonso heeft ze allebei meegemaakt. Naast de Verstappens verschenen er ook andere Nederlanders in Alonso’s vizier. Denk aan Christijan Albers, de energieke coureur die van 2005 tot 2007 in de achterhoede meereed bij Minardi en MF1. Of Robert Doornbos, die halverwege 2005 instapte bij Minardi en later even voor Red Bull reed. En zelfs Nyck de Vries, die in 2023 even F1 reed voor AlphaTauri, mocht op Alonso’s lijst worden bijgeschreven.

Wereldkampioenen en eendagsvliegen

Tussen de 125 tegenstanders bevinden zich ook grote namen als zevenvoudig wereldkampioenen Michael Schumacher en Lewis Hamilton - nog steeds actief -, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en eenmalig kampioen Kimi Räikkönen. Maar net zo goed racete Alonso tegen vergeten figuren als Yuji Ide, de Japanner die zo slecht presteerde dat zijn superlicentie werd ingetrokken, of Zsolt Baumgartner, de enige Hongaar die ooit in de Formule 1 reed. Toch werd hij in eigen land een nationale held. Alonso, zelf ook ooit Minardi-coureur, zal ongetwijfeld met sympathie op hem hebben neergekeken vanuit de topteams waarin hij later reed. De eer van de 125ste tegenstander komt op naam van Franco Colapinto die Jack Doohan verving bij Alpine.

Alonso’s heeft dus legendes en eendagsvliegen zien komen en gaan, talenten zien opbloeien én mislukken. En zolang hij blijft rijden, blijft dat lijstje alleen maar groeien.