Wie is de nieuwe teambaas van Max Verstappen?

Het team van Red Bull Racing dropte vandaag een bom in de Formule 1-wereld. Ze nemen per direct afscheid van teambaas Christian Horner, en ze hebben Laurent Mekies aangesteld als opvolger. Maar wie is deze nieuwe teambaas van Red Bull precies.

Mekies is een bekend gezicht in de Formule 1-wereld. De Fransman werd op 28 april 1977 geboren in Tours, en al snel werd duidelijk dat hij een passie had voor de wereld van snelheid en benzine. Hij studeerde aan de Loughborough University in het Verenigd Koninkrijk, en zette in 2000 zijn eerste stapjes in de autosport.

Albers

Mekies begon zijn loopbaan bij het team van Asiatech in de Formule 3, waarna hij aan de slag ging als engineer bij het team van Arrows in de Formule 1. Hier maakte hij voor het eerst kennis met de koningsklasse van de autosport, en al snel maakte hij meters. Hij maakte de overstap naar het team van Minardi, waar hij de teamengineer was van onder meer Mark Webber en Christijan Albers.

Minardi werd eind 2005 overgenomen door Red Bull, en omgedoopt tot Toro Rosso. Mekies maakte promotie naar de rol van hoofd-engineer, en vervulde deze rol tot en met 2013. Daarna maakte hij een opmerkelijke switch, want hij ging aan de slag bij autosportfederatie FIA. Het was eerst de Safety Director, alvorens hij in 2017 werd gepromoveerd naar de rol van plaatsvervangend racedirecteur.

Na vier jaar trok hij de deur bij de FIA achter zich dicht, en hij maakte de gevoelige naar Ferrari. Bij de renstal uit Maranello kreeg hij een topfunctie, en werd hij de sportief directeur. Hij zat elke race aan de pitmuur, en groeide hierdoor uit tot een belangrijk gezicht binnen het team. Hij maakte een goede indruk, en hij kon dromen van de functie als teambaas.

Terug op het oude nest

Dat gebeurde echter niet, want Mekies keerde terug op het oude nest. Eind 2023 werd bekend dat Franz Tost ging stoppen als de teambaas van het zusterteam van Red Bull, en Mekies werd binnengehaald als zijn opvolger. Samen met CEO Peter Bayer gaf hij de leiding aan het team, en de resultaten werden steeds beter en beter.

Terwijl er bij Red Bull Racing allerlei relletjes losbarstten, was het rustig bij Racing Bulls. Ze vingen de coureurs op na mindere resultaten, en ze dat leverde ze veel complimenten op. Toen Liam Lawson begin dit jaar werd teruggestuurd naar Racing Bulls, werd hij daar op een zeer open manier ontvangen.

Zware taak

Nu mag hij dus aan de slag bij het grote Red Bull, waar hem een zware taak wacht. Als opvolger van Horner moet hij orde in de chaos gaan scheppen, en staat hij voor een aantal uitdagingen. Zo moet hij omgaan met een mogelijk vertrek van Verstappen, en zal hij een rol moeten gaan spelen bij de komst van Ford in 2026.

Mekies is pas de tweede teambaas uit de geschiedenis van Red Bull. Het wordt een spannende periode, maar Mekies zal vol goede moed aan de gang gaan.