Toto Wolff deelt klap uit aan populaire F1-kampioen

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van dat hij vierkant achter zijn coureurs staat. De Oostenrijker gaat daar best ver in, zo bekent hij in een interview. Wolff stelt zelfs dat hij Kimi Räikkönen ooit een klap in het gezicht heeft gegeven nadat de Fin George Russell beledigde.

Wolff wordt ook dit jaar weer veelvuldig gevraagd naar de coureurssituatie bij Mercedes. Hij heeft zijn line-up voor 2026 nog altijd niet gepresenteerd, en dat zorgt voor onduidelijkheid over de toekomst van George Russell. Zolang Russell voor zijn team rijdt, zal hij hem blijven verdedigen. Dat heeft hij altijd gedaan, zo legt hij uit in een interview met de Oostenrijkse omroep ORF.

Iets te veel gedronken

Bij de Oostenrijkse omroep vroeg Wolff aan Russell of hij een ietwat beschamend verhaal mocht vertellen. Russell geeft lachend akkoord en Wolff gaat terug naar het FIA-gala in 2018. Het gala vond destijds plaats in het Russische St.Petersburg, en toenmalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen had iets te diep in het glaasje gekeken. Russell was bij dat gala aanwezig als F2-kampioen, en toen ging volgens Wolff mis.

Klap uitdelen

Lachend legt Wolff het aan ORF uit: "Het is een ietwat beschamend verhaal, maar het is nu eenmaal zo gegaan. Ik ben opgegroeid in een harde omgeving, waarin je jezelf soms moet verdedigen. We waren in St.Petersburg en een Formule 1-coureur beledigde George, terwijl hij notabene de F2-kampioen was."

"Toen heb ik een klap uitgedeeld, en daarmee was de kou uit de lucht." Wolff maakt er een grapje over, maar staat wel achter zijn coureurs en zijn medewerkers: "Ik geef alles voor mijn familie en voor mijn team. Ik zal altijd mijn arm om hun schouders slaan, als dat nodig is om ze te beschermen. Andersom zou ik ook de steun van mijn team nodig hebben."