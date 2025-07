Mercedes grijpt in na tegenvallende resultaten van Antonelli

Sinds zijn indrukwekkende debuut in Australië is Kimi Antonelli van belofte uitgegroeid tot pechvogel bij zijn team Mercedes. Na een reeks incidenten en tegenslagen moet de jonge Italiaan in aanloop naar de Grand Prix op het fameuze Spa-Franchorchamps opgepept worden door zijn werkgever.

Hoopvol begin

Zijn begin in de Formule 1 was veelbelovend. Bij zijn eerste optreden in Melbourne pakte hij een verrassende vierde plaats. In de daaropvolgende races wist hij meerdere keren punten te scoren en in Canada verraste hij vriend en vijand met een knappe derde plaats. Alles leek in een stroomversnelling te komen. Maar daarna veranderde het beeld snel. Wat volgde waren raceweekenden vol pech, fouten en frustratie. Technische mankementen, incidenten op de baan en strategische misstappen gooiden roet in het eten.

Incidenten op een rij

In Barcelona moest hij zijn auto aan de kant zetten met een technisch probleem. In Monaco crashte hij tijdens de kwalificatie. De Oostenrijkse Grand Prix eindigde in chaos na contact met Max Verstappen. En op Silverstone kwam zijn race al vroeg ten einde door een aanvaring met Isack Hadjar. "Ik ben niet superblij, eerlijk gezegd. Te veel nullen gescoord," verklaarde Antonelli na afloop van de Britse Grand Prix. "Sinds Canada probeer ik iets positiefs te vinden, maar het voelt alsof niets werkt. Ik moet echt opnieuw focussen."

Binnen Mercedes beseft men dat de situatie om meer vraagt dan technische oplossingen. Teambaas Toto Wolff benadrukt dat ook het team steken heeft laten vallen en dat Antonelli niet de enige is die fouten heeft gemaakt. ''De eerste pitstop in Silverstone was een strategische blunder,” gaf Wolff toe. “Voor Kimi was het onmogelijk om dat te corrigeren, zeker met zijn gebrek aan ervaring. We hebben hem in een onmogelijke positie gezet.''

Mercedes grijpt in

Daarom kiest Mercedes nu voor een andere aanpak: minder druk, meer begeleiding. Alles draait om het herstellen van vertrouwen. Geen grote veranderingen, maar kleine stappen vooruit. Spa-Francorchamps wordt daarin een belangrijk ijkpunt. ''We moeten resetten en opnieuw beginnen. Hij is een geweldige coureur en we weten wat we samen kunnen bereiken,'' zei Wolff. ''Het gaat erom Kimi te helpen zichzelf terug te vinden. Niet pushen, maar begeleiden.''