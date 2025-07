Pijnlijke beelden lekken uit: McLaren vernielt trofee op Silverstone

Het team van McLaren kende afgelopen weekend een succesvolle Britse Grand Prix. Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste en tweede over de streep, en dat betekende dat McLaren veel zilverwerk mee naar huis mocht nemen. Eén van de trofeeën brak echter in duizend stukjes.

Voor de Britse Grand Prix had men iets bijzonders bedacht. Samen met de nieuwe Formule 1-partner Lego werden er special bekers in elkaar geknutseld. Het ging om de bekers voor de drie coureurs op het podium en de beker voor de winnende constructeur. Op het circuit van Silverstone mocht technisch kopstuk Peter Prodromou deze beker in ontvangst nemen.

Lego valt uit elkaar

Op sociale media gaan deze week opvallende beelden rond van vlak na de podiumceremonie. Op de door een fan gemaakt video is te zien hoe Norris met zijn bekers van het podium afkomt, terwijl Prodromou al onderaan het podium staat. Op de grond ligt de zwarte beker voor de winnende constructeur, deze is echter niet meer intact.

De beker van Lego lijkt te zijn gevallen, en werknemers van de organisatie rapen de stukjes Lego van de grond. De technische man van McLaren staat er beteuterd bij te kijken, en vertrekt uiteindelijk met de fles champagne van het podium in zijn handen. De beker wordt door andere mensen meegenomen.

Probleem opgelost

Het lijkt erop dat het probleem van de gebroken beker is opgelost. McLaren deelde vandaag beelden van de samenkomst op de fabriek met de gewonnen prijzen van de afgelopen twee races. De beker voor de winnende constructeur is hier in volle glorie te zien. Het is niet duidelijk of er iemand met Lego aan de gang is geweest, of dat McLaren een vervangend exemplaar heeft gekregen.

Het zal voor het team weinig uitmaken, want ze hebben en ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. Ze werden slechts drie keer verslagen, en gaan met een ruime voorsprong aan de leiding in beide wereldkampioenschappen.