Williams-teambaas ontkent geruchten over comeback bij Mercedes

James Vowles werd volop gelinkt aan Mercedes om Toto Wolff te vervangen. De Williams-teambaas heeft er echter op gereageerd en hij zegt dat hij bij Williams blijft. Het hoge woord is er dus uit. Terugkeren bij Mercedes om Toto Wolff te vervangen zit er niet in voor de teambaas.

James Vowles is in 2023 begonnen bij Williams. Daarvoor was hij jarenlang strategy director bij Mercedes. De huidige teambaas is druk bezig om Williams weer net zo succesvol te maken als vroeger.

Makkelijke beslissing

"De beslissing was heel eenvoudig", vertelde Vowles aan de internationale media in Oostenrijk. "Ik voel me hier echt thuis. Ik heb een fantastische tijd gehad bij Mercedes, maar dit voelt als mijn plek. Bovendien moest ik mezelf bewijzen als teambaas, want dit is mijn eerste functie in die rol. En ik denk dat het bewijs er inmiddels is dat het goed gaat."

Vowles zegt echter dat hij voorlopig nog niet klaar is met Williams. Het team staat momenteel vijfde, maar Vowles heeft nog volop plannen met het team: "Ik ben hier om wereldkampioenschappen te winnen. Dat is mijn volgende stap. De vraag was: zitten we als team allemaal op diezelfde lijn? Het antwoord daarop is volmondig ‘ja’. Dus de keuze om te blijven was snel gemaakt – ik zie mezelf hier de rest van mijn carrière werken."

Opvolger

Vowles is al vaker genoemd als opvolger van Wolff: "Nee, ik heb geen enkel ander team gebeld. Toto is een indrukwekkend persoon, maar hij zit daar goed en heeft volgens mij nog jarenlang ambities bij Mercedes. Onze wegen zijn al drie jaar geleden gescheiden, en dat is prima zo."

Ook de coureurs van Williams zijn blij dat Vowles blijft. Zo zei Alex Albon: "een sterk teken van vertrouwen voor het hele team. James heeft het team duidelijk in de juiste richting gebracht. Dit is een positief signaal naar de toekomst en toont ook het vertrouwen dat het bestuur in hem heeft. Hij is direct, eerlijk en simpelweg een goede leider. Hij bepaalt de koers, en wij volgen."