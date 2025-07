Williams-teambaas Vowles deelt prachtig babynieuws

Williams-teambaas James Vowles en zijn vrouw zijn de trotse ouders geworden van een tweede kindje. De Brit laat dit weten via zijn sociale media. Het is zijn tweede kind met zijn vrouw Rachel. De Williams-teambaas laat weten dat alles goed is gegaan.

De teambaas is afgelopen weekend voor de tweede keer vader geworden. Dit keer van een jongetje. Vowles was wel aanwezig tijdens de Grand Prix van Silverstone.

Grand Prix

Tijdens het raceweekend in Silverstone was de kans groot dat het kind van Vowles zou worden geboren. Uiteindelijk werd hij geboren net na de race, waardoor James Vowles zowel bij zijn werk kon zijn als bij de geboorte van zijn kindje. Zijn post klinkt als volgt: "Welkom op de wereld, kleintje! Rachel en de baby zijn gezond en gelukkig."

In 2023 werd zijn eerste kindje al geboren. Tijdens de Grand Prix van Mexico werd zijn dochtertje geboren. Toen was de teambaas niet aanwezig. Het team behaalde toen twee punten. In Silverstone behaalde ze vier punten waarvan ze alle vier voor Alex Albon waren.

Drukte na geboorte

De kersverse vader rijdt komend weekend op Goodwood. De Brit is dus erg druk. Goodwood is een autofestival met een hillclimb. Daar moeten (oud)-coureurs vanuit verschillende klasses en ook verschillende auto's rijden. Coureurs als Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell en Jackie Stewart rijden daar komend weekend. Ook beide Haas-coureurs rijden de Hillclimb. Zowel Ollie Bearman als Esteban Ocon is daar aanwezig. In welke auto James Vowles rijdt is nog niet bekend.

Williams staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap. Het blauwe team rijdt met Carlos Sainz en Alex Albon. Die laatste staat momentele achtste in het wereldkampioenschap met 46 punten. Carlos Sainz staat momenteel na twaalf races op de vijftiende positie. Hij heeft tot nu toe dertien punten behaald.