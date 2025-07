'Jos Verstappen was Horner helemaal zat'

Het ontslag van Christian Horner bij Red Bull sloeg deze week in als een bom in de Formule 1-wereld. De meningen over het ontslag verschillen, en sommigen zagen het zelfs niet aankomen. Jack Plooij was volledig verrast, en denkt dat Red Bull nu vooral rust in de tent wil.

Horner werd na twintig jaar trouwe dienst de deur gewezen bij het team van Red Bull Racing. De Brit vertrekt na een tegenvallende eerste seizoenshelft en een zeer onrustige periode. Er gingen veel verhalen rond over zijn positie, maar ook over de positie van Max Verstappen. De absolute superster van Red Bull wordt namelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.

Grote verrassing

Het vertrek van Horner kwam voor veel mensen op een onverwachts moment. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij wist niet wat hij hoorde, zo stelt hij in het SBS6-programma De Oranjezomer: "Ja, het is verrassend. Waarom? Omdat het team niet goed presteert."

De rol van de Verstappens

Daarna ontstaat er een gelach in de studio, maar Plooij wil graag verder met zijn verhaal. Als er wordt gesteld dat de Verstappens klaar waren met Horner, knikt hij. Zodra er wordt gezegd dat vooral Jos Verstappen er klaar mee was, knikt hij: "Ja, al een tijdje."

Als er wordt gevraagd of dit een rol kan spelen, steekt Plooij van wal: "Dat zou kunnen, het is natuurlijk allemaal een beetje speculeren. Feit is wel dat het management van Verstappen niet blij is met hoe het nu gaat. Dat is al de hele tijd het geval, alleen dit moment is best wel een beetje verrassend."

"Waarom is het niet eerder gebeurd, waarom is het een jaar eerder niet gebeurd? Toen stond er al heel erg veel spanning op, dan had hij eigenlijk al weg moeten gaan. Toen is Horner beschermd door een groot gedeelte van de aandeelhouders."

Rust in de tent

Plooij wijst hier naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Horner vorig jaar. Hij suggereert dat het vertrek van Adrian Newey hier ook mee te maken heeft. Hij denkt wel te weten waarom Red Bull precies nu Horner heeft weggestuurd: "Ja, een optelsom. Het seizoen komt niet goed. Wat ze hiermee willen creëren, door iemand van het B-team op te schuiven, is rust. Rust in de tent!"