'Mercedes-top geeft groen licht voor komst Max Verstappen'

De toekomst van Max Verstappen blijft voorlopig het onderwerp van gesprek. Hij wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en dat lijkt nu een stapje dichterbij te zijn. De topman van Mercedes zou nu groen licht hebben gegeven voor de transfer.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull. De vraag is echter of hij dat gaat uitdienen. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over een mogelijke overstap naar Mercedes. In Silverstone wilde hij er niets over kwijt, en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff hield zijn kaken stijf op elkaar.

Mercedes-topman geeft groen licht

Volgens meerdere geruchten zou Wolff achter de schermen er alles aan doen om Verstappen naar Mercedes te halen. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou Mercedes-topman Ola Källenius inmiddels groen licht hebben gegeven voor een mogelijke transfer van Verstappen.

De Italiaanse sportkrant stelt dat Verstappen via een exit clausule uit zijn contract kunnen worden gekocht. Het zou dan gaan om een bedrag van maar liefst 102 miljoen euro, en Mercedes zou bereid zijn om dit bedrag te betalen. Volgens de krant zou er binnen het kamp Verstappen geen vertrouwen meer zijn in het project van Red Bull, en willen ze het team verlaten.

Ontslag van Horner

Het nieuws komt op een opvallend moment naar buiten, want vandaag maakte Red Bull bekend dat teambaas Christian Horner na twintig jaar de deur is gewezen. De Brit wordt opgevolgd door Laurent Mekies, en het is onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen. De Nederlander is vandaag in Nederland, en landde vanochtend op Schiphol. Hij zou zelfs op het circuit van Zandvoort zijn voor een sponsorevenement.

Bij Mercedes rijden op dit moment Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Beide coureurs hebben nog geen deal voor 2026 op zak, en Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met het zitje van Russell.