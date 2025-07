Begrip voor ontslag Horner: "Hij kon geen nieuwe mensen aanstellen"

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner beheerst deze dagen het nieuws in de Formule 1-wereld. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, maar volgens oud-coureur Ralf Schumacher is het geen grote verrassing. De Duitser stelt dat het tijd werd.

Horner stond sinds 2005 aan het roer bij Red Bull. De Brit maakte alle grote successen mee, en groeide uit tot één van de bekendste gezichten binnen de sport. In de afgelopen anderhalf jaar was het onrustig omtrent Horner, en zakten de prestaties van Red Bull in. Ze staan momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap en Max Verstappen lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel.

'Hij kon het team niet opnieuw opbouwen'

Oud-coureur Ralf Schumacher deelt zijn mening over het ontslag bij de Duitse tak van Sky Sports: "Eigenlijk moet je zeggen dat Horner een enorm succesvolle tijd bij Red Bull achter de rug heeft. Hij heeft daar twintig jaar gezeten en zeer veel titels gewonnen."

"Ik heb veel respect voor alles wat hij heeft bereikt, maar in het afgelopen jaar speelde er natuurlijk een grote persoonlijke kwestie, en vanaf dat moment werd het allemaal wat lastiger en verlieten veel mensen het team. Christian Horner was simpelweg niet in staat om het team opnieuw op te bouwen en nieuwe mensen aan te stellen. Het werd dus tijd."

Geen nieuwe kopstukken gevonden

Volgens Schumacher speelde Horner een grote rol bij het feit dat er geen nieuwe kopstukken werden aangetrokken. De Duitser is kritisch: "Iedereen die in de paddock rondloopt en daar de weg kent, weet ook hoe er daar naar ze wordt gekeken. Uiteindelijk was het echt zo dat ze geen goede mensen meer konden aantrekken of behouden. Ze wilden niet komen vanwege zijn persoonlijkheid. Ik denk dat Red Bull daarom dit ingrijpende besluit heeft genomen."

Horner is per direct opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman was in de afgelopen anderhalf jaar de teambaas van zusterrenstal Racing Bulls. Bij het in Faenza gevestigde team wordt hij nu opgevolgd door Alan Permane.