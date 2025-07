Mekies begonnen aan zware opdracht bij Red Bull: "Onderschat de uitdaging niet"

Laurent Mekies is officieel begonnen aan zijn job als Red Bull-teambaas. Op donderdag meldde hij zich in het Verenigd Koninkrijk. Opvallend genoeg meldde hij zich eerst op het circuit van Silverstone, in plaats van op de fabriek in Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing ontsloeg eerder deze week teambaas Christian Horner. Na twintig jaar werd de Brit ontslagen, en dat kwam hard aan bij de Oostenrijkse renstal. Racing Bulls-teambaas Mekies werd aangewezen als zijn vervanger, en de Fransman is direct aan de slag gegaan. Mekies meldde zich op donderdag op het circuit van Silverstone, waar Red Bull een filmdag organiseerde. Deze was al eerder ingepland.

Positieve start voor Mekies

In een bericht van Red Bull richt hij zich eerst tot Horner: "Het voelt onwerkelijk om hier te zijn en om hem niet te zien." Daarna ging hij in op de uitdaging bij Red Bull: "Het is een voorrecht om bij dit team aan te sluiten en de focus zal liggen op het ervoor zorgen dat alle getalenteerde mensen hier hebben wat ze nodig hebben op optimaal te presteren, omdat ze de allerbesten zijn."

"Daarop zullen wij ons gaan concentreren en ervoor zorgen dat de Red Bull-energie door ons team stroomt. We onderschatten de uitdaging die voor ons ligt niet. We hebben iedereen nodig en we gaan het samen aanpakken. Ik weet zeker dat we deze uitdaging met ieders bijdrage zullen aangaan."

Drukke dag voor Red Bull

Mekies wil het personeel van Red Bull zo snel mogelijk gaan ontmoeten. Hij maakte al kennis met veel personeel tijdens de filmdag, al is het onbekend wie er achter het stuur van de RB21 zat. Max Verstappen was aanwezig op de fabriek in Milton Keynes, waar hij een simulatordag had.

Volgens De Telegraaf was Red Bulls sportieve baas Oliver Mintzlaff ook aanwezig op de fabriek. Hij zou hier het personeel hebben toegesproken. Mekies heeft alle tijd om het personeel te leren kennen, want de volgende Grand Prix staat pas over ruim twee weken op het programma.