Emotionele afscheidsspeech Horner lekt uit: "Dit komt als een schok"

Red Bull Racing maakte vandaag het ontslag van teambaas Christian Horner bekend. Na twintig jaar vertrekt hij bij Red Bull, en hij deelde dit nieuws vanochtend zelf met het personeel op de fabriek. Zijn emotionele toespraak is nu uitgelekt.

Er ging vanochtend een schokgolf door de Formule 1-wereld toen Red Bull het vertrek van Horner bekendmaakte. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft en een onrustige periode werd besloten om Horner de deur te wijzen. Hij zal worden vervangen door Laurent Mekies, die overkomt van zusterteam Racing Bulls. Mekies neemt de rol van Horner volledig over, wat betekent dat hij zowel CEO als teambaas wordt.

Horner maakte zijn vertrek vanochtend zelf bekend tijdens een speech op de fabriek in Milton Keynes. Die speech is door Sky Sports met de buitenwereld gedeeld. Te zien is hoe Horner de manschappen voor de laatste keer toespreekt.

'Dit kwam als een schok'

Emotioneel doet hij zijn verhaal: "Gisteren kreeg ik van Red Bull te horen dat ik na deze bijeenkomst niet langer betrokken zal zijn bij het bedrijf of het team. Ik blijf wel in dienst van het bedrijf, maar operationeel wordt het stokje overgedragen."

"Voor mij kwam dit natuurlijk als een schok. Ik heb in de afgelopen twaalf uur de kans gehad om na te denken en ik wilde hier voor jullie allemaal staan om dit nieuws te delen."

Emoties bij Horner

Horner spreekt mooie woorden over het team: "Ik wil gewoon mijn dankbaarheid uiten aan iedereen die zoveel heeft gegeven in de afgelopen 20,5 jaar dat ik hier ben geweest. Toen ik twintig jaar geleden hier binnenkwam met een paar grijze haren minder, liep ik een team binnen waarvan ik niet wist wat ik kon verwachten. Ik werd meteen met open armen ontvangen en vanuit twee vervallen gebouwen begonnen we te bouwen aan iets wat een grootmacht werd in de Formule 1."

Aan het einde van de video kan Horner de tranen niet meer bedwingen: "Dit team zien en er onderdeel van uitmaken is het grootste voorrecht in mijn leven geweest. Het team... sorry." Op dat punt stopt de video en klinkt er een oorverdovend applaus.