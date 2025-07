"Ferrari heeft geen interesse meer in Christian Horner'.

Christian Horner werd afgelopen week ontslagen door het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar mag hij op zoek gaan naar een nieuwe job, maar het lijkt er in ieder geval niet op dat Ferrari een mogelijkheid is.

Het team van Red Bull kende een zware eerste seizoenshelft in de Formule 1. Max Verstappen wist slechts twee races te winnen, en hij staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen lijkt geen kans meer te maken op een nieuwe wereldtitel, en dat zorgt voor frustratie.

Problemen bij Red Bull

Ook Red Bull lijkt geen kans meer te maken op een titel. Ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en een verandering lijkt broodnodig. Red Bull heeft Horner vervangen door Laurent Mekies, die overkomt van Racing Bulls. Mekies moet Red Bull nu terug naar de top gaan brengen, terwijl het onduidelijk is waar de toekomst van Horner ligt.

Eerdere geruchten

Horner werd in het verleden meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. De iconische Italiaanse renstal heeft het contract van teambaas Frédéric Vasseur nog altijd niet verlengd, en dat zorgt voor geruchten. De kans lijkt echter klein te zijn dat Horner aan de slag gaat bij het team uit Maranello.

Controverses zitten stap naar Ferrari in de weg

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Ferrari namelijk geen interesse in de diensten van Horner. De krant stelt dat ze in 2022 nog wel contact hebben gezocht met Horner, maar dat dit nu niet meer het geval is. Dit zou te maken hebben met de controverses rondom Horner, hierdoor is het voor Ferrari minder aantrekkelijk om hem vast te leggen.

Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een werknemer van Red Bull. Na een intern onderzoek werd Horner vrijgesproken, maar de zaak speelt nog steeds op de achtergrond.