Ford deelt statement na Red Bull-ontslag van Horner

Het team van Red Bull Racing kwam op woensdag met groot nieuws naar buiten. De Oostenrijkse renstal liet weten dat teambaas Christian Horner is ontslagen. Het nieuws sloeg in als een bom, maar aanstaand motorpartner Ford trekt zich er niets van aan. Ze blijven hard verder werken aan het project.

Vanaf volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe aerodynamische- en motorregels gelden in de koningsklasse van de autosport. Red Bull gaat zelf krachtbronnen produceren, en dat gaan ze samen doen met Ford. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, en Horner speelde een hoofdrol bij het project.

De belangrijke rol van Horner

Het is geen geheim dat Horner een belangrijke rol speelde bij het Ford-project. Hij voerde de eerste gesprekken met Ford Performance-topman Mark Rushbrook, en trad regelmatig naar de voorgrond als het ging over dit project. Toen er begin dit jaar in Bahrein werd gesproken over de toekomstige motorregels, vertegenwoordigden Horner en Rushbrook het motorproject.

Ford gaat verder

Bij Ford maken ze zich niet druk om het ontslag van Horner. In een reactie aan Motorsport.com laat Ford weten dat Horners ontslag niets verandert aan de commitment van het bedrijf: "Ford wil Christian Horner bedanken voor de samenwerking en zijn toewijding aan het Red Bull Ford Powertrains-programma."

"We blijven ons richten op onze gezamenlijke ontwikkeling van de Red Bull Ford-motor voor 2026 en op onze bredere relatie met Red Bull. We kijken nog altijd zeer uit naar onze comeback op de Formule 1-grid in 2026."

Nieuwe teambaas

Horner werd gisteren opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman komt over van zusterteam Racing Bulls, en hij lijkt alle taken van Horner over te nemen. Red Bull communiceerde gisteravond dat Mekies is benoemd tot zowel de teambaas als de CEO, wat eerder ook het geval was bij Horner.