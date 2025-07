Ontslag Horner zorgt voor vragen: "Speelt Wolff een spelletje met Verstappen?"

Oud-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich af of Toto Wolff geen spelletje speelt met Max Verstappen. De oud-coureur vraagt zich af wie Max Verstappen gaat vervangen bij het team van Red Bull.

Montoya is bang dat Mercedes een spelletje speelt met de Nederlander. Misschien heeft George Russell allang een contract gekregen van Mercedes. Nu Christian Horner is ontslagen bij Red Bull is het allemaal niet zeker.

'Nieuwe reden vertrek Horner'

De reden waarom Horner is ontslagen is vooralsnog onduidelijk. Er wordt veel over gespeculeerd en ook Montoya doet dat in gesprek met BetVictor Casino: "De grote vraag is: is Horner ontslagen omdat Max Verstappen vertrekt, of is hij ontslagen om te voorkomen dat Max Verstappen vertrekt?"

"De afgelopen anderhalf jaar werd er veel gesproken over dat ze Horner er wellicht uit wilden gooien, vanwege alle drama die zich binnen Red Bull afspeelde." Red Bull doet nog niet wat we van het team gewend zijn. Momenteel staan ze vierde in het constructeurskampioenschap, na twaalf races gereden te hebben, achter Mercedes, Ferrari en McLaren.

Spelletje

"Maar wie gaat hem vervangen? Er is niemand. Komt Leclerc dichterbij? Ik heb niet naar de punten gekeken, maar als Leclerc dichterbij komt, misschien? Misschien heeft George Russell al gewoon bij Mercedes getekend, maar probeert Toto Wolff onrust bij de rest te creëren. Misschien heeft hij al een contract voor de komende vijf jaar getekend en stookt Wolff de boel gewoon op. Wat ga je doen?" Zo eindigt Montoya zijn verhaal.

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar heeft grote afstand genomen van de McLaren-coureurs die op een en twee staan. Hij heeft dit seizoen tot nu toe twee keer gewonnen. De toekomst van Max Verstappen is nog onzeker. Hij heeft een contract bij Red Bull, maar voor alsnog zou Mercedes de coureur maar al te graag willen contracteren.