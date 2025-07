Blijft Verstappen bij Red Bull door het ontslag van Horner?

Het vertrek van Christian Horner bij Red Bull is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De vraag is wat het vertrek van Horner betekent voor de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull. Volgens Ralf Schumacher is de kans zeker niet kleiner geworden dat Verstappen gaat vertrekken.

Voor het ontslag van Horner was de toekomst van Verstappen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar de prestaties van het team vallen momenteel flink tegen. Verstappen werd veelvuldig in verband gebracht met Mercedes, maar alle betrokkenen zwijgen over deze zaak.

Blijft Verstappen bij Red Bull?

De vraag is nu wat het vertrek van Horner betekent voor de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Oud-coureur Ralf Schumacher krijgt bij Motorsport-Total de vraag of de kans op het aanblijven van Verstappen nu is gegroeid: "De kans is zeker niet kleiner geworden. Tot zover geloof ik het."

Technisch directeur

Verstappen heeft meerdere keren aangegeven dat hij vooral een snelle auto nodig heeft. Dat is dit moment het niet geval, en Schumacher vraagt zich af of technisch directeur Pierre Waché wel een snelle bolide kan bouwen: "Het is dat ik me moeilijk kan voorstellen dat Waché ineens een auto gaat bouwen die écht snel is."

Aankondiging in de maak?

De Duitse oud-coureur denkt in ieder geval dat er rondom de zomerstop een aankondiging van de Verstappens zal komen: "Een aankondiging dat hij vertrekt, inderdaad. Het is duidelijk wat Max wil. Hij heeft een passie voor de GT3, maar Mercedes lanceert binnenkort ook een nieuwe auto voor die klasse, dus... Het voelt op dit moment alsof de kans niet groot is dat hij blijft."

"Ik denk dat hij op de zondag in Silverstone het besef kreeg dat hij het zelfs niet meer kan redden, en dat dat hem echt wat. Dat werd me na de race wel duidelijk. Zodra je voelt dat iets niet meer te redden is, is het moeilijk om daarvan terug te komen."