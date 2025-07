Nieuwe teambaas van Red Bull komt met eerste reactie

Nu Christian Horner is vertrokken als teambaas bij Red Bull Racing zal Laurent Mekies hem opvolgen. De Fransman was de teambaas van zusterteam Racing Bulls en neemt het nu over van Horner en heeft een eerste reactie gegeven.

Het nieuws over Christian Horner kwam geheel onverwachts en maakt de chaos binnen Red Bull compleet. Het is nu aan Laurent Mekies de taak om Red Bull in rustiger vaarwater te krijgen. Mekies heeft precies dezelfde rol als Christian Horner toegewezen gekregen. Hij is vanaf nu de teambaas en CEO van Red Bull Racing, en neemt dus de taken van Horner over.

'Bedankt'

In 2024 begon Laurent Mekies bij het team van Racing Bulls. Na 1,5 seizoen mag hij het gaan bewijzen bij het team van Red Bull. Mekies zegt zelf heel erg te hebben genoten van zijn tijd bij het zusterteam: "De afgelopen anderhalf jaar was het een absoluut voorrecht om samen met Peter Bayer het team te leiden. Het is een geweldig avontuur geweest om samen met al onze getalenteerde mensen bij te dragen aan de geboorte van Racing Bulls."

Mekies heeft met Racing Bulls heel wat verrassingen gebracht zoals de komst van Isack Hadjar. De Franse coureur staat momenteel elfde in het wereldkampioenschap met meer dan twee keer zoveel punten dan Red Bull-coureur Yuki Tsunoda.

Geweldig

"De spirit van het hele team is ongelooflijk en ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. Alan Permane is de perfecte man om het nu over te nemen en ons pad voort te zetten. Hij kent het team door en door en is altijd een belangrijke pijler van onze eerste successen geweest."

In de verklaring van Mekies heeft hij nog niets gezegd over zijn nieuwe rol als CEO bij het team van Red Bull Racing. Hij praat vooral over het feit dat hij teambaas is geworden en heel dankbaar was voor zijn tijd bij het team van Racing Bulls.