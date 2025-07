Ferrari-CEO wil toekomst van Vasseur niet bevestigen

De toekomst van Fred Vasseur is nog niet zeker. De teambaas van Ferrari wordt de laatste tijd gelinkt aan een vertrek bij de Italiaanse renstal. De coureurs en Vasseur zelf wuifden dat weg, maar een hoge baas binnen Ferrari zegt toch iets anders.

Ferrari-voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna zouden zo teleurgesteld zijn in de vooruitgang van de Scuderia, dat ze Fred Vasseur zouden willen ontslaan. Zijn contract loopt af en ze zouden hem niet willen verlengen. Tot nu toe zijn de Ferrari-topmannen stil, maar Vigna was aanwezig tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verschillende problemen

"Ik vind het leuk om hier te komen en het team bij elkaar te zien", vertelde de CEO van het team uit Maranello aan Sky Italia op Silverstone. "Ik ben graag bij de mensen, want zij maken altijd het verschil."

Toch steekt Vigna het niet onder de stoelen dat Ferrari verschillende problemen heeft. Tot nu toe zijn er al meerdere problemen geweest in 2025. Sommige zijn opgelost, maar andere nog niet. "Teams groeien met moeilijkheden", benadrukt hij. "Eenheid is kracht en die hebben we bij Ferrari."

Blijft Vasseur volgend seizoen?

Over de toekomst van Vasseur wil Vigna nog niets kwijt. De Ferrari-CEO heeft nog geen antwoord op de vraag of Vasseur ook volgend seizoen aan de pitmuur zit: "Hij is de teambaas", zei hij. "Het is juli en we zijn in gesprek. We hebben net samen geluncht", glimlachte Vigna.

Vasseur nam het stokje over van Mattia Binotto. De Fransman eindigde zijn eerste seizoen als derde met maar een overwinning en zijn tweede seizoen als teambaas eindigde hij tweede met vijf overwinningen. Het Italiaanse team staat momenteel alweer op de tweede plek. Echter, ze hebben nog geen overwinning weten te pakken dit seizoen. Vasseur heeft Lewis Hamilton naar Ferrari gebracht en hoopte daar het verschil mee te kunnen maken.