"Verstappen vliegt naar Red Bull-fabriek na ontslag Horner."

Max Verstappen is onderweg naar de fabriek van Red Bull Racing. De Oostenrijkse ontsloeg gisteren teambaas Christian Horner, en Verstappen is vanochtend om acht uur vanuit Nice vertrokken en zal in het komende uur landen in Cranfield.

Om 08:40 landt hij op Cranfield en zal hij afreizen naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Het zou om een simulatordag gaan, iets wat wel vaker het geval is op de donderdag.

Teammeeting

Bij Red Bull komt Verstappen vandaag in actie op de simulator en nemen ze de afgelopen twee raceweekenden door. Vaak gaan coureurs dan in de simulator om de komende circuits alvast te oefenen en te kijken naar set-ups. Ook zou Max Verstappen zomaar eens een gesprek kunnen hebben met de kersverse teambaas van het team, Laurent Mekies. Mogelijk gaan ze de toekomst van Verstappen bespreken.

Het Formule 1-circus gaat komend Grand Prix-weekend naar België. 27 juli is daar de Grand Prix, dus er is nog wat voorbereidingstijd tussen de Grand Prix van België en de komst van de nieuwe teambaas Mekies.

Een dagje

Max Verstappen vliegt vanavond weer terug naar Nice, dus het is bijna zeker dat het gaat om een simulatordag. De Belgische Grand Prix zal sowieso worden besproken, maar er staat een double header voor de deur, dus de kans is groot dat Verstappen ook op de Hungaroring zijn rondjes gaat rijden. Vorig seizoen waren de prestaties van Verstappen niet ultiem op Spa-Francorchamps en de Hungaroring.

P5 en P4 was het resultaat in de vorige edities van de Grand Prix van België en Hongarije. Vandaag zou er dus een testdag voor Verstappen op de planning staan. Een gesprek tussen Mekies en Verstappen wordt dus niet uitgesloten. Beide partijen moeten het eens worden over de toekomst en Mekies heeft een andere aanpak dan Christian Horner. Verstappen is dus maar een dagje in Engeland. Verstappen staat momenteel op grote afstand van de McLaren-coureurs.