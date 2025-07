Ecclestone rekent af met Horner: "Hij was een idioot!"

Het ontslag van Christian Horner bij Red Bull sloeg deze week in als een bom. De Britse teambaas werd na twintig jaar de deur gewezen na een onrustige periode. De problemen rondom Horner ontstonden vorig jaar toen hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Bernie Ecclestone is daar nu zeer fel over.

Horner was twintig jaar de teambaas van Red Bull Racing. Begin vorig jaar hing zijn toekomst al aan een zijden draadje. Hij werd door een werkneemster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar na een intern onderzoek werd hij vrijgesproken. Horner bleef stug doorgaan met zijn werkzaamheden, maar de geruchten over zijn toekomst verdwenen niet.

In de afgelopen anderhalf jaar kwam Horner steeds meer en meer onder druk te staan, maar toch kwam dit ontslag voor veel mensen als een verrassing. De link met de zaak van begin vorig jaar wordt echter nog steeds gelegd.

One of the boys

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone stelt dat Horner hier al enorm de fout inging. In een interview met The Telegraph is Ecclestone fel: "Die andere zaak waar hij achttien maanden geleden bij betrokken raakte, daar was hij gewoon een idioot. Hij was een vijftigjarige die dacht dat hij twintig was, en nog steeds one of the boys was."

Ecclestone probeert Horner wel een beetje te steunen, en doet een opmerkelijke uitspraak: "Ik vraag me altijd af als deze zaken plaatsvinden, waarom het meisje dat zo overstuur is door de advances van iemand, en niet gewoon zegt; 'Hé jij, houd daarmee op!'"

Christian Horner Racing

Ecclestone denkt dat het hier allemaal mis is gegaan. Hij stelt dat het volledig verkeerd is afgehandeld: "Het was waarschijnlijk beter geweest als ze hadden gezegd: 'Christian, kom we gaan even zitten'. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat er mensen zijn die dachten dat hij ermee wegkwam, dat hij deed alsof het niet om Red Bull Racing ging, maar om Christian Horner Racing."

"Terwijl je dan levert, sluiten mensen hun ogen. Maar als je dan ineens stopt met leveren, dan beginnen mensen weer te kijken. Eén of twee mensen denken dan: 'Ik kan het beter.'"