FIA zet in op komst van nieuw Chinees F1-team

De Formule 1 krijgt er volgend jaar een elfde team bij in de vorm van Cadillac. Het lijkt er niet op dat het startveld snel verder zal gaan groeien, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt daar anders over. Hij stelt dat de deur open wordt gezet als een Chinees team zich meldt.

De FIA opende in 2023 een Expression of Interest voor mogelijke nieuwe teams. Uiteindelijk kreeg alleen de samenwerking tussen Andretti en Cadillac groen licht, maar dat plan afgekeurd door de FOM. Toen Cadillac de overhand nam in het project, kwam het proces in een stroomversnelling. Ze kregen toestemming van de FOM en de FIA om deel te nemen, en maken volgend jaar hun debuut in de koningsklasse.

Meer teams, minder races

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil echter ook een twaalfde team toevoegen aan de grid. Bij PlanetF1 spreekt hij zich uit: "Ik heb nog steeds het idee dat we meer teams nodig hebben, in plaats van meer races. De coureurs komen naar me toe en zeggen: 'alsjeblieft, niet nog meer races!'"

"Toen we de Expression of Interest in 2023 openden, waar was de uitkomst toen op gebaseerd? Een eerlijk proces en een competentiekader. We keken niet naar welk bedrijf het was, zolang ze maar voldeden aan de regelgeving en de vragen van de FIA."

Team uit China

Een twaalfde team staat nog altijd om de wensenlijst van Ben Sulayem. Hij heeft daar echter wel een aantal eisen voor: "We hebben nu een elfde team. Ik denk dat we naar de prestaties van dat elfde team moeten gaan kijken, en als er een Chinees bod komt, en ik zal nu namens hen gaan praten, dan zal de FOM daarmee instemmen. Het gaat er namelijk om om de business sterker te maken."

Het is niet duidelijk of er al een Chinese partij is met de wens om een Formule 1-team op te richten.