Manager Verstappen deelt de gevolgen voor vertrek Horner

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, geeft in een reactie aan dat er niets verandert aan de situatie van de Nederlander, ondanks het ontslag van Christian Horner.

Als donderslag bij heldere hemel kondigde Red Bull vandaag het vertrek van Horner aan. Horner mag na twintig jaar bij het team gezeten te hebben zijn spullen pakken en Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies neemt zijn taken nu over. De Fransman wordt ook CEO van het team, wat Horner ook was.

'Beste weg vooruit'

In gesprek met Formule 1 Magazine reageert Verstappens manager Raymond Vermeulen op het grote nieuws: "Het is een besluit dat Red Bull genomen heeft en wij hebben dat ter kennisgeving aangenomen. Het is verder aan Red Bull om achtergronden over het genomen besluit te delen. In Red Bulls visie is dit de beste weg vooruit. Het is aan het moederbedrijf verder om mensen aan te nemen en strategische keuzes te maken. Voor ons verandert hier niets door."

Afgelopen week gaf Raymond Vermeulen een reactie op de interesse van Mercedes, al gaf hij aan dat de focus van Verstappen vooral ligt op het gebied van verbetering van de performance van de auto. Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Beide McLaren-coureurs staan op ruime voorsprong op de Nederlander.

'Wij hebben een contract'

"We hebben bij Red Bull een contract en zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn. We willen nu vooral dat de performance terugkeert. En snel ook. Max wil het beste uit het materiaal halen dat hij tot zijn beschikking heeft, maar we beseffen zelf ook wel dat het kampioenschap er niet meer in zit", aldus Vermeulen.

Volgens de manager van de viervoudig wereldkampioen wil Max Verstappen vooral weer het beste materiaal hebben en dus zegt dat niets over bij welk team hij gaat rijden. Momenteel heeft Max Verstappen nog een contract tot 2028, maar Vermeulen sluit nog niets uit over de toekomst van Max Verstappen.