Het lijkt er sterk op dat ook het team van Red Bull Racing in beroep is gegaan tegen het besluit van de FIA-stewards over de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco. Toen duidelijk werd dat deze straffen werden teruggedraaid, werd al duidelijk dat meerdere teams stappen wilden zetten. Dat is nu dus gebeurd.

De zaak van Alpine draait om de tijdstraffen die werden uitgedeeld in de Grand Prix van Monaco. Tijdens de race werden er opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, iets wat normaal gesproken zelden voorkomt in de race. Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plaats, en Alpine besloot een right to review in te dienen. Tot verbazing van velen werd deze geaccepteerd door de FIA-stewards, en werden de straffen teruggedraaid. De FOM had immers aangegeven dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem.

Red Bull volgt McLaren

Direct na het besluit van de stewards werd duidelijk dat McLaren en Red Bull de intentie hadden uitgesproken om in protest te gaan. Vandaag maakte McLaren officieel bekend dat ze een protest hadden ingediend bij de FIA, maar vanuit Red Bull bleef het stil. Volgens meerdere media, waaronder Motorsport.com, heeft Red Bull echter het voorbeeld van McLaren gevolgd, en zijn ze ook in protest gegaan.

Red Bull werd hard geraakt door het besluit van de FIA, want door het terugdraaien van de straffen van Gasly verloor Isack Hadjar zijn podiumplek. De Franse Red Bull-coureur was vlak achter Gasly als vierde over de streep gekomen in Monaco, maar door de tijdstraffen kreeg hij het podium in zijn schoot geworpen. Ook McLaren werd hard geraakt door het terugdraaien van de straffen, want Oscar Piastri viel hierdoor terug in de uitslag.

Wat is Mercedes van plan?

Naast McLaren en Red Bull kondigde ook het team van Mercedes aan dat ze een protest gingen aantekenen tegen het terugdraaien van de straffen. Bij Mercedes ligt de zaak gevoelig, omdat hun coureur George Russell zeer hard werd geraakt door de straffen in Monaco. Hij kreeg ook een tijdstraf voor het te hard rijden in de pitlane, waarna zijn straf incorrect werd uitgevoerd bij een pitstop en hij een drive through penalty kreeg.

Het laatste woord over deze zaak is dus nog niet gezegd, en het lijkt er dus op dat de uitslag van de Grand Prix van Monaco voorlopig niet vastligt.