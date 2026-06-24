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Norris krijgt Madame Tussauds-beeld: Wereldkampioen reageert vol verbazing

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Norris krijgt Madame Tussauds-beeld: Wereldkampioen reageert vol verbazing

Lando Norris heeft woensdag voor het eerst kennisgemaakt met zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds Londen. De McLaren-coureur kreeg de levensechte creatie te zien die werd gemaakt als eerbetoon aan zijn wereldtitel van vorig seizoen. De Brit reageerde daarbij op kenmerkende wijze: met humor, ongeloof en een flinke dosis ongemak.

Het beeld wordt vanaf 30 juni tentoongesteld in het beroemde museum en krijgt een plek tussen andere grote sportnamen. Norris zelf wist echter niet goed wat hij van zijn dubbelganger moest vinden toen hij er voor het eerst oog in oog mee stond.

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Norris reageert met verbazing op levensechte dubbelganger

Voor het wassen beeld stelde Norris onder meer zijn originele raceoverall uit zijn kampioensjaar beschikbaar. Ook een replica van de helm die hij droeg tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi maakt deel uit van de tentoonstelling.

Toch was de eerste reactie van de McLaren-rijder allesbehalve trots. Bij het zien van zijn evenbeeld moest Norris zichtbaar wennen aan de gedetailleerde kopie. "Ik weet niet goed wat ik hiervan moet vinden, eerlijk gezegd. Het is bijna een beetje eng. Het lijkt alsof hij ieder moment een gevecht met me wil beginnen", grapte de Brit terwijl hij het beeld aandachtig bekeek.

Daar bleef het niet bij. Norris kon nauwelijks geloven hoe nauwkeurig de makers zijn uiterlijk hadden nagebootst. "Serieus, zie ik er echt zo uit? Het voelt ontzettend vreemd om op deze manier naar jezelf te kijken. Ik krijg er bijna kippenvel van."

Wereldkampioen krijgt plek tussen grote sporticonen

Het wassen beeld is een erkenning van het succes dat Norris vorig seizoen boekte door zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Daarmee voegde hij zich definitief bij de grootste namen van de autosport.

Vanaf eind juni kunnen bezoekers van Madame Tussauds het beeld bewonderen in de zogeheten Culture Capital-zone. Daar staat Norris tussen andere bekende sportfiguren, waaronder Lewis Hamilton en voetbalster Harry Kane.

Hoewel het voor veel sporters een eer is om vereeuwigd te worden in het museum, bleef Norris vooral met een ongemakkelijk gevoel achter. "Het is echt een bizarre ervaring. Ik blijf ernaar kijken en het voelt gewoon niet normaal. Als dit is wat andere mensen zien wanneer ze naar mij kijken, dan begrijp ik ineens een stuk meer", besloot hij lachend.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.501

Van Max hadden ze ook 'n wassen beeld, maar daar gingen de mensen van kokhalzen en kinderen riepen huilend om hun moeder
Dus hebben ze dat beeld naar de horror-kelder gebracht....voor de mensen met stalen zenuwen zeg maar.

  • 7
  • 24 jun 2026 - 18:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (9)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.914

    Lando: "Dat beeld in Madame Tussauds zou mijn ideale temgenoot zijn..."

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 18:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.500

    Van Max hadden ze ook 'n wassen beeld, maar daar gingen de mensen van kokhalzen en kinderen riepen huilend om hun moeder
    Dus hebben ze dat beeld naar de horror-kelder gebracht....voor de mensen met stalen zenuwen zeg maar.

    • + 7
    • 24 jun 2026 - 18:53
    • Larry Perkins

      Posts: 65.914

      Van Gluiperige George wordt een beeld gemaakt dat aan de hangzak van @Ouw-hordelopert ligt te sabbelen...

      • + 4
      • 24 jun 2026 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 65.914

      Daarna slaat 'Jos de Knuppel' met zijn knots het beeld aan gruzelementen...

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 19:02
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.372

      Ach ouw als ze van jou een wassenbeeld maken, springen ze spontaan voor treinen omdat het zo lelijk is.

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 19:08
    • schwantz34

      Posts: 42.246

      Dat al die kinderen huilend om hun moeder riepen kwam puur en alleen doordat de maker Max zijn ballen op ware grote had nagemaakt, en ze zich daardoor dus helemaal de pleuris schrokken. De moeders keken er echter vol bewondering naar, en gingen (nadat ze hun kinderen hadden gekalmeerd met een ijsje) massaal op de selfie tour met Max zijn enorme gereedschap.

      • + 5
      • 24 jun 2026 - 21:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.445

      🤣🤣🤣 @Schwantz.

      • + 2
      • 24 jun 2026 - 21:28
  • Larry Perkins

    Posts: 65.914

    Lewis: "De overwinning op Barcelona kwam precies op tijd, anders hadden ze me omgesmolten..."

    • + 3
    • 24 jun 2026 - 18:55
  • Pietje Bell

    Posts: 35.445

    Hier de beelden van Lando en Madame Tussauds Londen hun IG:

    urlr.me/rF34XA

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 19:37

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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