Lando Norris heeft woensdag voor het eerst kennisgemaakt met zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds Londen. De McLaren-coureur kreeg de levensechte creatie te zien die werd gemaakt als eerbetoon aan zijn wereldtitel van vorig seizoen. De Brit reageerde daarbij op kenmerkende wijze: met humor, ongeloof en een flinke dosis ongemak.

Het beeld wordt vanaf 30 juni tentoongesteld in het beroemde museum en krijgt een plek tussen andere grote sportnamen. Norris zelf wist echter niet goed wat hij van zijn dubbelganger moest vinden toen hij er voor het eerst oog in oog mee stond.

Norris reageert met verbazing op levensechte dubbelganger

Voor het wassen beeld stelde Norris onder meer zijn originele raceoverall uit zijn kampioensjaar beschikbaar. Ook een replica van de helm die hij droeg tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi maakt deel uit van de tentoonstelling.

Toch was de eerste reactie van de McLaren-rijder allesbehalve trots. Bij het zien van zijn evenbeeld moest Norris zichtbaar wennen aan de gedetailleerde kopie. "Ik weet niet goed wat ik hiervan moet vinden, eerlijk gezegd. Het is bijna een beetje eng. Het lijkt alsof hij ieder moment een gevecht met me wil beginnen", grapte de Brit terwijl hij het beeld aandachtig bekeek.

Daar bleef het niet bij. Norris kon nauwelijks geloven hoe nauwkeurig de makers zijn uiterlijk hadden nagebootst. "Serieus, zie ik er echt zo uit? Het voelt ontzettend vreemd om op deze manier naar jezelf te kijken. Ik krijg er bijna kippenvel van."

Wereldkampioen krijgt plek tussen grote sporticonen

Het wassen beeld is een erkenning van het succes dat Norris vorig seizoen boekte door zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Daarmee voegde hij zich definitief bij de grootste namen van de autosport.

Vanaf eind juni kunnen bezoekers van Madame Tussauds het beeld bewonderen in de zogeheten Culture Capital-zone. Daar staat Norris tussen andere bekende sportfiguren, waaronder Lewis Hamilton en voetbalster Harry Kane.

Hoewel het voor veel sporters een eer is om vereeuwigd te worden in het museum, bleef Norris vooral met een ongemakkelijk gevoel achter. "Het is echt een bizarre ervaring. Ik blijf ernaar kijken en het voelt gewoon niet normaal. Als dit is wat andere mensen zien wanneer ze naar mij kijken, dan begrijp ik ineens een stuk meer", besloot hij lachend.