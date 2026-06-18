De toekomst van Fernando Alonso blijft een belangrijk onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Alonso wordt in verband gebracht met een vertrek bij Aston Martin, en als Max Verstappen daadwerkelijk Red Bull verlaat, dan kan de Spanjaard een grote rol op de rijdersmarkt gaan spelen.

Alonso beleeft momenteel een rampzalige start van het seizoen bij het team van Aston Martin. Hij scoorde met geluk een puntje in Monaco, maar rijdt verder vooral rond in het achterveld. De frustratie begint langzaam toe te nemen, en het is onduidelijk of hij wel door wil gaan in de Formule 1. Mocht hij doorgaan, dan kan hij een grote rol gaan spelen in het silly season.

Als Max Verstappen daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull, dan moet de Oostenrijkse renstal op zoek gaan naar een nieuwe superster. De naam van McLaren-coureur Oscar Piastri wordt regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Verstappen. Mocht dat het geval zijn, dan moet dus ook regerend constructeurskampioen McLaren een nieuwe coureur zoeken.

De rol van Alonso

De Spaanse Formule 1-verslaggever Carlos Miguel gaat verder met speculeren. De Spanjaard sprak in de podcast Cortito y al Pie over waar Alonso misschien nog heen kan gaan: "In het geval van Fernando Alonso, er is een team waar hij nog altijd een goede relatie mee heeft. Dat gaat om McLaren, en hun CEO Zak Brown."

Volgens Miguel is het niet heel logisch dat Alonso terugkeert naar McLaren, maar hij wil het ook niet helemaal uitsluiten. De Spanjaard gaat verder met zijn verhaal: "Toch zouden er in het geval van McLaren wel veel dingen moeten samenvallen wil dit echt gebeuren. Maar het is wel één van de mogelijke scenario's als het silly season daadwerkelijk op gang wordt gebracht door een overstap van Verstappen."

Welke geruchten gaan er rond?

Of dit echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, en hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag zijn loopbaan wil afsluiten bij dit team. Toch wordt hij ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.

Alonso wordt op zijn beurt ook in verband gebracht. Hij zou het team van Aston Martin kunnen verlaten, en zijn naam werd al genoemd bij Alpine. Bij de Franse renstal treft hij dan zijn voormalige teambaas en goede vriend Flavio Briatore.