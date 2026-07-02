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Norris staat open voor McLaren-transfer Verstappen

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Norris staat open voor McLaren-transfer Verstappen

Lando Norris heeft gereageerd op de mogelijke komst van Max Verstappen als teamgenoot. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een zitje bij McLaren, maar bij het team willen ze daar niets van weten. Norris kan er wel om lachen, maar stelt wel dat hij open zou staan voor Verstappen als teamgenoot.

De toekomst van Verstappen is al tijden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De vraag is of hij zijn exitclausules bij Red Bull gaat activeren, en waar hij dan eventueel heen zou gaan. Vorige week werd duidelijk dat McLaren een serieuze optie is, waar hij dan het plekje van Oscar Piastri zou innemen. McLaren-CEO Zak Brown reageerde snel door meerdere keren te stellen dat hij tevreden is met zijn coureurs, maar de geruchten verdwenen niet.

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Hoe reageert Norris?

Regerend wereldkampioen Norris wordt ook naar de verhalen gevraagd in een interview met BBC Sport. Hij moet lachen: "Er zijn altijd geruchten. Er gaat altijd wel iets rond. Maar ik weet dat wij nog heel lang vastliggen bij McLaren. Het is altijd grappig om dit soort dingen te zien opduiken, en je vraagt je af hoe dat überhaupt mogelijk is."

Ziet Norris het zitten?

Mocht er iets geks gebeuren, en komt Verstappen wél, dan zou Norris daar geen problemen mee hebben: "Ik verwelkom iedereen als teamgenoot. Natuurlijk, Max is net als Lewis Hamilton en Fernando Alonso een wereldkampioen, en ik zou zeggen dat hij één van de beste is."

"Je wil jezelf altijd bewijzen naast de beste coureurs. En de beste manier om jezelf te bewijzen naast de beste coureurs, is door ze als teamgenoot te hebben. Dus om eerlijk te zijn, ik sta open voor iedereen als mijn teamgenoot."

'Ik zou het geweldig vinden'

Samenwerken met zijn goede vriend Verstappen vindt Norris wel een mooi idee: "Ik zou het geweldig vinden als Max mijn teamgenoot is. Ik zou het geweldig vinden als Lewis mijn teamgenoot is. Ik zou het geweldig vinden als Fernando mijn teamgenoot is. Maar ik vind het ook geweldig dat Oscar mijn teamgenoot is. Weet je, hij is echt een ongelooflijke coureur. Ik heb met hem een heel sterke teamgenoot die mij pusht."

Past Verstappen wel bij McLaren?

De vraag is ook of Verstappen wel bij de filosofie van McLaren zou passen, waar beide coureurs dezelfde kansen krijgen: "Het zou zeker een andere vibe voor hem zijn. De filosofie en de mentaliteit van McLaren en Red Bull verschillen zeker. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die hij bij McLaren niet kan doen, die hij bij Red Bull wel kan doen."

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

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  • Polleken

    Posts: 1.028

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    • + 0
    • 2 jul 2026 - 12:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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