Lando Norris heeft gereageerd op de mogelijke komst van Max Verstappen als teamgenoot. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een zitje bij McLaren, maar bij het team willen ze daar niets van weten. Norris kan er wel om lachen, maar stelt wel dat hij open zou staan voor Verstappen als teamgenoot.

De toekomst van Verstappen is al tijden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De vraag is of hij zijn exitclausules bij Red Bull gaat activeren, en waar hij dan eventueel heen zou gaan. Vorige week werd duidelijk dat McLaren een serieuze optie is, waar hij dan het plekje van Oscar Piastri zou innemen. McLaren-CEO Zak Brown reageerde snel door meerdere keren te stellen dat hij tevreden is met zijn coureurs, maar de geruchten verdwenen niet.

Hoe reageert Norris?

Regerend wereldkampioen Norris wordt ook naar de verhalen gevraagd in een interview met BBC Sport. Hij moet lachen: "Er zijn altijd geruchten. Er gaat altijd wel iets rond. Maar ik weet dat wij nog heel lang vastliggen bij McLaren. Het is altijd grappig om dit soort dingen te zien opduiken, en je vraagt je af hoe dat überhaupt mogelijk is."

Ziet Norris het zitten?

Mocht er iets geks gebeuren, en komt Verstappen wél, dan zou Norris daar geen problemen mee hebben: "Ik verwelkom iedereen als teamgenoot. Natuurlijk, Max is net als Lewis Hamilton en Fernando Alonso een wereldkampioen, en ik zou zeggen dat hij één van de beste is."

"Je wil jezelf altijd bewijzen naast de beste coureurs. En de beste manier om jezelf te bewijzen naast de beste coureurs, is door ze als teamgenoot te hebben. Dus om eerlijk te zijn, ik sta open voor iedereen als mijn teamgenoot."

'Ik zou het geweldig vinden'

Samenwerken met zijn goede vriend Verstappen vindt Norris wel een mooi idee: "Ik zou het geweldig vinden als Max mijn teamgenoot is. Ik zou het geweldig vinden als Lewis mijn teamgenoot is. Ik zou het geweldig vinden als Fernando mijn teamgenoot is. Maar ik vind het ook geweldig dat Oscar mijn teamgenoot is. Weet je, hij is echt een ongelooflijke coureur. Ik heb met hem een heel sterke teamgenoot die mij pusht."

Past Verstappen wel bij McLaren?

De vraag is ook of Verstappen wel bij de filosofie van McLaren zou passen, waar beide coureurs dezelfde kansen krijgen: "Het zou zeker een andere vibe voor hem zijn. De filosofie en de mentaliteit van McLaren en Red Bull verschillen zeker. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die hij bij McLaren niet kan doen, die hij bij Red Bull wel kan doen."