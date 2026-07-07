De transfercarrousel in de Formule 1 draait op volle toeren. Oscar Piastri wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing, terwijl Max Verstappen juist de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen richting McLaren. Ondanks alle speculaties klinkt vanuit het kamp van de Britse renstal echter een heel ander geluid.

De toekomst van Verstappen staat opnieuw volop ter discussie nadat duidelijk werd dat hij door zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië een clausule in zijn contract zou kunnen activeren. Daardoor zou de viervoudig wereldkampioen de vrijheid krijgen om Red Bull na dit seizoen te verlaten, ondanks zijn verbintenis tot eind 2028.

Piastri en Verstappen zorgen voor nieuwe transferstorm

Niet alleen Verstappen wordt genoemd in de geruchten. Ook Piastri zou volgens Braziliaanse media over een ontsnappingsclausule beschikken. De Australiër zou nog altijd niet tevreden zijn over de manier waarop McLaren vorig seizoen met de titelstrijd omging, waarbij Lando Norris volgens de verhalen de voorkeur kreeg binnen het team.

De signalen lijken de speculaties alleen maar verder aan te wakkeren. Piastri's manager Mark Webber zou de laatste tijd regelmatig zijn gezien in het motorhome van Red Bull, terwijl ook Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, informele gesprekken zou hebben gevoerd met de leiding van McLaren. Bovendien zouden Red Bull-kopstukken Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff Piastri zien als de ideale versterking voor de toekomst.

Grote vraagtekens bij transferverhaal gezet

Toch lijkt een sensationele rijdersruil voorlopig nog ver weg. PlanetF1-journalist Mat Coch sprak de voorbije dagen uitgebreid met McLaren en meerdere goed ingevoerde bronnen, waarna hij de geruchten resoluut ontkrachtte.

"Ik heb gisteren meerdere keren met mensen van McLaren en andere betrouwbare bronnen gesproken. Op dit moment is er helemaal niets aan de hand rond Oscar Piastri", aldus Coch. Daarmee lijkt de geruchtenstroom voorlopig vooral gebaseerd op politieke spelletjes en contractuele mogelijkheden, in plaats van op concrete onderhandelingen.