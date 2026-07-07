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McLaren wuift Piastri-geruchten weg: Wat betekent dit voor Verstappen?

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McLaren wuift Piastri-geruchten weg: Wat betekent dit voor Verstappen?

De transfercarrousel in de Formule 1 draait op volle toeren. Oscar Piastri wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing, terwijl Max Verstappen juist de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen richting McLaren. Ondanks alle speculaties klinkt vanuit het kamp van de Britse renstal echter een heel ander geluid.

De toekomst van Verstappen staat opnieuw volop ter discussie nadat duidelijk werd dat hij door zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië een clausule in zijn contract zou kunnen activeren. Daardoor zou de viervoudig wereldkampioen de vrijheid krijgen om Red Bull na dit seizoen te verlaten, ondanks zijn verbintenis tot eind 2028.

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Piastri en Verstappen zorgen voor nieuwe transferstorm

Niet alleen Verstappen wordt genoemd in de geruchten. Ook Piastri zou volgens Braziliaanse media over een ontsnappingsclausule beschikken. De Australiër zou nog altijd niet tevreden zijn over de manier waarop McLaren vorig seizoen met de titelstrijd omging, waarbij Lando Norris volgens de verhalen de voorkeur kreeg binnen het team.

De signalen lijken de speculaties alleen maar verder aan te wakkeren. Piastri's manager Mark Webber zou de laatste tijd regelmatig zijn gezien in het motorhome van Red Bull, terwijl ook Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, informele gesprekken zou hebben gevoerd met de leiding van McLaren. Bovendien zouden Red Bull-kopstukken Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff Piastri zien als de ideale versterking voor de toekomst.

Grote vraagtekens bij transferverhaal gezet 

Toch lijkt een sensationele rijdersruil voorlopig nog ver weg. PlanetF1-journalist Mat Coch sprak de voorbije dagen uitgebreid met McLaren en meerdere goed ingevoerde bronnen, waarna hij de geruchten resoluut ontkrachtte.

"Ik heb gisteren meerdere keren met mensen van McLaren en andere betrouwbare bronnen gesproken. Op dit moment is er helemaal niets aan de hand rond Oscar Piastri", aldus Coch. Daarmee lijkt de geruchtenstroom voorlopig vooral gebaseerd op politieke spelletjes en contractuele mogelijkheden, in plaats van op concrete onderhandelingen.

Beri

Posts: 6.970

En nummertje 14!

  • 4
  • 7 jul 2026 - 18:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri McLaren

Reacties (10)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.099

    Ik wordt een beetje schizofreen van deze berichtgeving hier: flip flop flip flop, snip snap snip snap

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 17:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.656

      Flip, flop, flip, flop, het lijkt Benson Boone wel die vandaag aan zijn
      nieuwe Wanted Man Tour begint. Bijna elke dag een optreden,
      maand na maand na maand.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 17:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.661

    "McLaren wuift Piastri-geruchten weg: Wat betekent dit voor Verstappen?"

    Wat dat voor Max betekent?
    Niets.....helemaal niets.
    Dat hij rustig zijn contract moet uitdienen.....of opzouten/opdonderen.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 17:41
  • NicoS

    Posts: 20.965

    Wat een gezemel allemaal……
    Wordt moe van al die berichten over Verstappen die wel of niet weggaat.
    McLaren ontkracht helemaal niets, Mercedes legt ook niets uit, allemaal onzin koppen om clicks te krijgen.
    Ik lees alleen maar berichten over journalisten en kenners die het allemaal denken te weten, maar voorlopig is er helemaal niets te melden. Stop met die onzin aub!

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 17:54
  • Beri

    Posts: 6.969

    En nummertje 14!

    • + 4
    • 7 jul 2026 - 18:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.099

      Er zijn ook berichten die er niet overgaan en dan toch weer wel, tel je die ook mee?

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 18:31
    • Beri

      Posts: 6.969

      Ik tel alle berichten waar ook maar een passage in staat over de toekomst van Koning Keizer Admiraal Generaal Max.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 18:46
    • The Wolf

      Posts: 1.188

      Maar WAT gaat ie nou doen?!

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 18:47
  • Robin

    Posts: 3.345

    Om 14:47 is het silly season echt los en om 17:22 zijn de mogelijkheden bij McLaren weer weg.
    Wat een tombola hè….

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 19:35
  • Larry Perkins

    Posts: 66.122

    Dit is WEL een interessant artikel, zoek op:
    Red Bull verklaart het overrulen van Verstappen: "Hebben dit met Max besproken"

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 19:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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