Regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli maakt aanstaande vrijdag zijn debuut in een officiële F1-sessie. De Italiaanse coureur zal bij McLaren plaatsnemen in de auto van regerend wereldkampioen Lando Norris in de eerste vrije training. Fornaroli werd in de afgelopen maanden voorbereid op deze kans.

Fornaroli veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2 waarna hij een contract tekende bij het team van McLaren. Bij de Britse renstal fungeert hij dit jaar als reservecoureur, daarnaast werkte hij in de afgelopen maanden al meerdere TPC-tests af voor het team. Nu mag hij aankomende vrijdag zijn eerste vrije training voor McLaren gaan rijden, en dat is voor hem een primeur. Hij mag gaan rijden met de auto van Norris, die daarna weer zal instappen in de tweede vrije training.

Alle teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in actie te laten komen tijdens een vrije training. Volgens de regels is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Aangezien Fornaroli nog geen F1-race heeft gereden, voldoet hij keurig aan deze eisen.

Hoe reageert Fornaroli?

De jonge Italiaanse coureur is vanzelfsprekend heel erg trots op deze kans die hij krijgt van McLaren. In het persbericht van het team spreekt hij zich trots uit: "Het wordt een geweldige kans om het team te helpen met de voorbereidingen en om het geplande programma voor de vrijdag af te werken. Dit wordt voor mij een heel erg belangrijke missie, want het is mijn eerste officiële sessie in de Formule 1. Ik heb hier heel erg lang naartoe gewerkt, dus ik kijk er echt enorm naar uit."

Drukke dag

Fornaroli is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Het Catalaanse circuit is voor veel teams en coureurs bekend terrein, en het is dan ook niet vreemd dat ze deze baan kiezen voor de rookietraining. Naast Fornaroli zijn ook Luke Browning (Williams), Colton Herta (Cadillac) en Frederik Vesti (Mercedes) al aangekondigd.