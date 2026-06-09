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McLaren wijst tijdelijke vervanger van Norris aan

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McLaren wijst tijdelijke vervanger van Norris aan

Regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli maakt aanstaande vrijdag zijn debuut in een officiële F1-sessie. De Italiaanse coureur zal bij McLaren plaatsnemen in de auto van regerend wereldkampioen Lando Norris in de eerste vrije training. Fornaroli werd in de afgelopen maanden voorbereid op deze kans.

Fornaroli veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2 waarna hij een contract tekende bij het team van McLaren. Bij de Britse renstal fungeert hij dit jaar als reservecoureur, daarnaast werkte hij in de afgelopen maanden al meerdere TPC-tests af voor het team. Nu mag hij aankomende vrijdag zijn eerste vrije training voor McLaren gaan rijden, en dat is voor hem een primeur. Hij mag gaan rijden met de auto van Norris, die daarna weer zal instappen in de tweede vrije training.

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Alle teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in actie te laten komen tijdens een vrije training. Volgens de regels is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Aangezien Fornaroli nog geen F1-race heeft gereden, voldoet hij keurig aan deze eisen.

Hoe reageert Fornaroli?

De jonge Italiaanse coureur is vanzelfsprekend heel erg trots op deze kans die hij krijgt van McLaren. In het persbericht van het team spreekt hij zich trots uit: "Het wordt een geweldige kans om het team te helpen met de voorbereidingen en om het geplande programma voor de vrijdag af te werken. Dit wordt voor mij een heel erg belangrijke missie, want het is mijn eerste officiële sessie in de Formule 1. Ik heb hier heel erg lang naartoe gewerkt, dus ik kijk er echt enorm naar uit."

Drukke dag

Fornaroli is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Het Catalaanse circuit is voor veel teams en coureurs bekend terrein, en het is dan ook niet vreemd dat ze deze baan kiezen voor de rookietraining. Naast Fornaroli zijn ook Luke Browning (Williams), Colton Herta (Cadillac) en Frederik Vesti (Mercedes) al aangekondigd.

F1 Nieuws Lando Norris Leonardo Fornaroli McLaren GP Barcelona 2026

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    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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