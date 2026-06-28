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Norris haalt uit naar andere coureurs: "Ze snappen er niets van!"

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Norris haalt uit naar andere coureurs: "Ze snappen er niets van!"

Lando Norris haalt hard uit naar andere coureurs die vraagtekens zetten bij de updates van McLaren. De Britse renstal is één van de teams die dit weekend met updates op de auto aan de start verschijnen in Oostenrijk. Sommige coureurs vragen zich af hoe dit met de budgetcap zit, en Norris vindt dat ze zich hier niet mee moeten bemoeien.

De topteams zijn dit jaar hard bezig met het doorontwikkelen van hun auto's. Zo komt het team van McLaren vrijwel elk raceweekend met nieuwe updates, terwijl Red Bull Racing dit weekend grote veranderingen heeft doorgevoerd. Sommige coureurs vragen zich af wat er hier aan de hand is, en Fernando Alonso wees naar de budgetcap.

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'Ze hebben er geen verstand van!'

Regerend wereldkampioen Norris vindt dit soort acties nergens opslaan. De Brit reageer geïrriteerd toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media: "Ik vind dat de coureurs te veel praten. Ze hebben geen verstand van de zaken. Ze zijn geen accountants; ze weten volgens mij ook niet hoe het werkt. Het verbaast me helemaal niets."

Wat is er volgens Norris wel aan de hand?

Norris wijst naar hoe het achter de schermen werkt. Volgens de Brit is er helemaal niets aan de hand, en wordt er hard doorgewerkt bij McLaren: "Volgens mij hangt het gewoon af van hoe snel je bovenop de dingen zit. Het hangt af van hoeveel tijd je per onderdeel besteedt, de tijd in de windtunnel... Al dat soort kleine dingen."

Norris is heel erg blij met de gang van zaken bij McLaren, en gaat vrolijk verder met zijn verhaal: "Het is ook de efficiëntie van hoe je onderdelen laat maken en hoe je dingen voor elkaar kan krijgen. Ik denk dus ook niet dat mensen die bij andere teams zitten hierover kunnen oordelen, het ene team doet het op dit moment gewoon wat beter dan een ander team, en je moet ze simpelweg op elk mogelijk vlak zien te overtreffen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Stillewerise

    Posts: 95

    Vragen kloppen wel. Ferrari en red bull hebben hun auto al 2 keer flink verbouwd. Mclaren kan er ook wat van. Rijden ook veel schande dus hoe kan dat

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 14:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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