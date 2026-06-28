Lando Norris haalt hard uit naar andere coureurs die vraagtekens zetten bij de updates van McLaren. De Britse renstal is één van de teams die dit weekend met updates op de auto aan de start verschijnen in Oostenrijk. Sommige coureurs vragen zich af hoe dit met de budgetcap zit, en Norris vindt dat ze zich hier niet mee moeten bemoeien.

De topteams zijn dit jaar hard bezig met het doorontwikkelen van hun auto's. Zo komt het team van McLaren vrijwel elk raceweekend met nieuwe updates, terwijl Red Bull Racing dit weekend grote veranderingen heeft doorgevoerd. Sommige coureurs vragen zich af wat er hier aan de hand is, en Fernando Alonso wees naar de budgetcap.

'Ze hebben er geen verstand van!'

Regerend wereldkampioen Norris vindt dit soort acties nergens opslaan. De Brit reageer geïrriteerd toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media: "Ik vind dat de coureurs te veel praten. Ze hebben geen verstand van de zaken. Ze zijn geen accountants; ze weten volgens mij ook niet hoe het werkt. Het verbaast me helemaal niets."

Wat is er volgens Norris wel aan de hand?

Norris wijst naar hoe het achter de schermen werkt. Volgens de Brit is er helemaal niets aan de hand, en wordt er hard doorgewerkt bij McLaren: "Volgens mij hangt het gewoon af van hoe snel je bovenop de dingen zit. Het hangt af van hoeveel tijd je per onderdeel besteedt, de tijd in de windtunnel... Al dat soort kleine dingen."

Norris is heel erg blij met de gang van zaken bij McLaren, en gaat vrolijk verder met zijn verhaal: "Het is ook de efficiëntie van hoe je onderdelen laat maken en hoe je dingen voor elkaar kan krijgen. Ik denk dus ook niet dat mensen die bij andere teams zitten hierover kunnen oordelen, het ene team doet het op dit moment gewoon wat beter dan een ander team, en je moet ze simpelweg op elk mogelijk vlak zien te overtreffen."