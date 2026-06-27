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Verstappen naar McLaren? "We hebben afspraken en daar houden we ons aan"

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Verstappen naar McLaren? "We hebben afspraken en daar houden we ons aan"

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven aanzwellen. Hoewel Mercedes al langere tijd wordt genoemd als mogelijke bestemming, lijkt ook McLaren nadrukkelijk in beeld als de Nederlander na dit seizoen besluit Red Bull Racing te verlaten. Manager Raymond Vermeulen weigert echter vooruit te lopen op zulke scenario's.

Volgens verschillende berichten zou McLaren-teambaas Zak Brown veel bewondering hebben voor Verstappen. Bovendien zouden er clausules in het contract van Oscar Piastri staan die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. Ook de overstap van Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren vanaf 2028 voedt de speculaties.

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'Alle aandacht gaat naar de prestaties van de auto'

Vermeulen maakt duidelijk in gesprek met de Telegraaf dat Verstappen zich voorlopig niet bezighoudt met mogelijke transfers. Volgens de manager draait alles om de sportieve situatie bij Red Bull. "We richten ons op dit moment volledig op de prestaties van de auto. Dat heeft niets te maken met wel of niet vertrekken. We willen eerst zien waar we staan en welke ontwikkeling de auto doormaakt."

Daarom ziet Vermeulen ook geen reden om nu al duidelijkheid te geven over de toekomst van Verstappen. "We hoeven op dit moment geen definitief ja of nee te geven. Er zijn afspraken gemaakt en daar houden we ons aan. De focus ligt volledig op het sportieve plaatje."

'Loyaliteit is altijd het uitgangspunt geweest'

Volgens Vermeulen spelen financiële motieven geen rol in de afwegingen van Verstappen. De Nederlander wil vooral beschikken over een auto waarmee hij opnieuw om overwinningen en wereldtitels kan vechten.

"Loyaliteit is altijd het uitgangspunt geweest, zowel vanuit onze kant als vanuit Red Bull. In de afgelopen jaren hebben we meerdere contracten gesloten en die beslissingen zijn altijd zorgvuldig genomen. Uiteindelijk draait het voor Max om één ding: hij wil een auto waarmee hij vooraan kan meedoen."

Daarmee houdt het kamp-Verstappen alle opties voorlopig open. Zolang Red Bull nog werkt aan het verbeteren van de prestaties, blijft een definitieve uitspraak over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen uit.

Pietje Bell

Posts: 35.473

Volgens Lawrence Barretto heeft Vermeulen inderdaad een gesprek gehad met Zak
en het lijkt me ook vrij normaal om de opties te verkennen.

  • 6
  • 27 jun 2026 - 09:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing McLaren

Reacties (12)

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  • Rocks

    Posts: 1.104

    Een Amerikaan met loyaliteit, dan is ie vast de eerste 😎

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 07:53
    • snailer

      Posts: 33.602

      Vermeulen een Amerikaan?

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 07:57
    • Rocks

      Posts: 1.104

      Oorzaak 🍺🍺🍺🍺

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 09:44
    • snailer

      Posts: 33.602

      Perfect excuus!

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 09:50
    • F1jos

      Posts: 5.407

      Als Max verkast naar McLaren, zal hij een echte Amerikaan ontmoeten die verre van loyaal is.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 10:18
  • Politik

    Posts: 9.982

    'De Nederlander wil vooral beschikken over een auto waarmee hij opnieuw om overwinningen en wereldtitels kan vechten'

    Die garantie heb je nergens, het blijft altijd afwachten.
    Ze moeten Alonso iig niet om advies gaan vragen.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 08:37
    • Freek-Willem

      Posts: 6.760

      Of vragen waar die heen zou gaan en dat dan juist niet doen. Is dan toch een soort van advies 😉

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 14:33
  • Pietje Bell

    Posts: 35.475

    Volgens Lawrence Barretto heeft Vermeulen inderdaad een gesprek gehad met Zak
    en het lijkt me ook vrij normaal om de opties te verkennen.

    • + 6
    • 27 jun 2026 - 09:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.538

    Het blijkt dus dat niet Max de geruchten over overstappen naar 'n ander team voedt, maar Vermeulen.
    Laatste dagen komt juist hij veelvuldig in het nieuws met geruchten.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 10:15
    • F1jos

      Posts: 5.407

      Daarmee is de Geen transfer naar McLaren, maar ook geen blanco cheque voor Red Bull. Verstappen wil winnen, en als Red Bull hem daar de middelen voor blijft geven, is er weinig reden om aan een vertrek te denken.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 10:33
    • Freek-Willem

      Posts: 6.760

      @f1jis, maar RBR lijkt die middelen niet te hebben. Nog even wachten tot de zomerstop

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 14:34
  • shakedown

    Posts: 1.869

    Zoals hierboven ook als genoemd werd: garantie op overwinningen heb je nergens.

    Er zijn maar twee absolute top teams in de F1. Mercedes en Red Bull. En dan nog heb je alleen de garantie dat alles potentieel aanwezig is om mee te strijden. Verstappen blijft gewoon bij Red Bull. Daar heeft hij alle kans om weer te gaan doorgroeien naar overwinningen. En dat is het enige wat telt.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 11:52

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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