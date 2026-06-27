De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven aanzwellen. Hoewel Mercedes al langere tijd wordt genoemd als mogelijke bestemming, lijkt ook McLaren nadrukkelijk in beeld als de Nederlander na dit seizoen besluit Red Bull Racing te verlaten. Manager Raymond Vermeulen weigert echter vooruit te lopen op zulke scenario's.

Volgens verschillende berichten zou McLaren-teambaas Zak Brown veel bewondering hebben voor Verstappen. Bovendien zouden er clausules in het contract van Oscar Piastri staan die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. Ook de overstap van Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren vanaf 2028 voedt de speculaties.

'Alle aandacht gaat naar de prestaties van de auto'

Vermeulen maakt duidelijk in gesprek met de Telegraaf dat Verstappen zich voorlopig niet bezighoudt met mogelijke transfers. Volgens de manager draait alles om de sportieve situatie bij Red Bull. "We richten ons op dit moment volledig op de prestaties van de auto. Dat heeft niets te maken met wel of niet vertrekken. We willen eerst zien waar we staan en welke ontwikkeling de auto doormaakt."

Daarom ziet Vermeulen ook geen reden om nu al duidelijkheid te geven over de toekomst van Verstappen. "We hoeven op dit moment geen definitief ja of nee te geven. Er zijn afspraken gemaakt en daar houden we ons aan. De focus ligt volledig op het sportieve plaatje."

'Loyaliteit is altijd het uitgangspunt geweest'

Volgens Vermeulen spelen financiële motieven geen rol in de afwegingen van Verstappen. De Nederlander wil vooral beschikken over een auto waarmee hij opnieuw om overwinningen en wereldtitels kan vechten.

"Loyaliteit is altijd het uitgangspunt geweest, zowel vanuit onze kant als vanuit Red Bull. In de afgelopen jaren hebben we meerdere contracten gesloten en die beslissingen zijn altijd zorgvuldig genomen. Uiteindelijk draait het voor Max om één ding: hij wil een auto waarmee hij vooraan kan meedoen."

Daarmee houdt het kamp-Verstappen alle opties voorlopig open. Zolang Red Bull nog werkt aan het verbeteren van de prestaties, blijft een definitieve uitspraak over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen uit.