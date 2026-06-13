Oscar Piastri heeft na afloop van de kwalificatie in Barcelona keihard uitgehaald naar de FIA. Hij is kritisch op het besluit van de stewards om dit weekend alsnog de uitslag van de Grand Prix van Monaco aan te passen. Hij vraagt zich af wie er op deze manier wil racen.

Piastri noteerde in de kwalificatie in Barcelona slechts de zevende tijd, maar na afloop van de sessie ging het vooral over de gebeurtenissen van vorige week. In Monaco werden er veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pits, en na afloop ging het team van Alpine in protest. Hun right to review had succes, want hierdoor kreeg Pierre Gasly zijn derde plaats terug.

'Hoe kan je dit nou doen?'

In Barcelona is er met ontzetting gereageerd op dit besluit van de stewards. Na de kwalificatie liet ook Piastri bij de internationale media doorschemeren dat hij het niet snapt: "Ik ben echt ontzettend in de war door die beslissing. Hoe kan je dat nou doen? Een beslissing terugdraaien die fout bleek te zijn, maar het voor andere coureurs, die ook onjuist bestraft werden en de straf al hadden ingelost, gewoon zo laten? Hoe kan je de ene straf wel terugdraaien en de anderen niet, wetende dat het ook hun race heeft beïnvloed?"

"Nee, maar dit is echt verbazingwekkend. Ik ben de positie nu natuurlijk ook kwijt, maar ik kan me niet voorstellen hoe George zich nu voelt. Ik geloofde mijn oren niet toen ik het hoorde."

'Willen we op deze manier racen?'

Piastri kreeg in Monaco zelf ook een straf, maar hij wordt nu hard geraakt: "Ik raakte die positie kwijt aan Pierre, omdat ik die straf inloste. In theorie had ik dan op de derde plaats gestaan, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor George. Nu is het een hele puinhoop geworden. Het is wel weer een toestand waar ze zich in hebben gewerkt."

Piastri snapt er echt niets van: "Ik weet niet hoe de FIA zich hier nog uit wil werken. Want het precedent dat ze nu scheppen, is dat je ervoor kan kiezen je straf niet in te lossen, het aan kan vechten, een paar maanden kan wachten en dat dan alles wordt teruggedraaid. Wie wil er nou op die manier racen? Ik sta echt perplex."