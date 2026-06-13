user icon
icon

Piastri haalt keihard uit naar de FIA: "Wie wil er zo racen?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri haalt keihard uit naar de FIA: "Wie wil er zo racen?"

Oscar Piastri heeft na afloop van de kwalificatie in Barcelona keihard uitgehaald naar de FIA. Hij is kritisch op het besluit van de stewards om dit weekend alsnog de uitslag van de Grand Prix van Monaco aan te passen. Hij vraagt zich af wie er op deze manier wil racen.

Piastri noteerde in de kwalificatie in Barcelona slechts de zevende tijd, maar na afloop van de sessie ging het vooral over de gebeurtenissen van vorige week. In Monaco werden er veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pits, en na afloop ging het team van Alpine in protest. Hun right to review had succes, want hierdoor kreeg Pierre Gasly zijn derde plaats terug.

Meer over FIA FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

1 jun
 FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun

'Hoe kan je dit nou doen?'

In Barcelona is er met ontzetting gereageerd op dit besluit van de stewards. Na de kwalificatie liet ook Piastri bij de internationale media doorschemeren dat hij het niet snapt: "Ik ben echt ontzettend in de war door die beslissing. Hoe kan je dat nou doen? Een beslissing terugdraaien die fout bleek te zijn, maar het voor andere coureurs, die ook onjuist bestraft werden en de straf al hadden ingelost, gewoon zo laten? Hoe kan je de ene straf wel terugdraaien en de anderen niet, wetende dat het ook hun race heeft beïnvloed?"

"Nee, maar dit is echt verbazingwekkend. Ik ben de positie nu natuurlijk ook kwijt, maar ik kan me niet voorstellen hoe George zich nu voelt. Ik geloofde mijn oren niet toen ik het hoorde."

'Willen we op deze manier racen?'

Piastri kreeg in Monaco zelf ook een straf, maar hij wordt nu hard geraakt: "Ik raakte die positie kwijt aan Pierre, omdat ik die straf inloste. In theorie had ik dan op de derde plaats gestaan, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor George. Nu is het een hele puinhoop geworden. Het is wel weer een toestand waar ze zich in hebben gewerkt."

Piastri snapt er echt niets van: "Ik weet niet hoe de FIA zich hier nog uit wil werken. Want het precedent dat ze nu scheppen, is dat je ervoor kan kiezen je straf niet in te lossen, het aan kan vechten, een paar maanden kan wachten en dat dan alles wordt teruggedraaid. Wie wil er nou op die manier racen? Ik sta echt perplex."

Larry Perkins

Posts: 65.751

Off-topic:

In Canada staat iedereen op de straat te dansen: Stroll verslaat Alonso in de kwalificatie, voor het eerst in 32 GP's...

  • 4
  • 13 jun 2026 - 19:08
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Barcelona 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.750

    Off-topic:

    In Canada staat iedereen op de straat te dansen: Stroll verslaat Alonso in de kwalificatie, voor het eerst in 32 GP's...

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 19:08
  • Larry Perkins

    Posts: 65.750

    Oscar over de kwalificatie...

    “We hebben niet het tempo om Mercedes bij te benen”, aldus Piastri.

    McLaren-coureur Oscar Piastri na zijn zevende kwalificatieplek: "Ik was eerlijk gezegd een beetje verrast dat ik zoveel tijd verloor in de laatste sector. Ik moet nog even kijken waar het precies is gebeurd, want ik ging de laatste sector in met een goede ronde en kwam er niet veel sneller uit dan mijn ronde ervoor. Dat was een verrassing voor me. Het is natuurlijk erg spannend.
    We hebben niet het tempo om Mercedes bij te benen, zelfs Ferrari zag er vandaag erg sterk uit en ik denk dat dat een goed voorteken is voor de race van morgen."

    "Bandenlevensduur is hier altijd belangrijk. Ik verwacht dat er morgen zeker een flink aantal pitstops zullen zijn en hopelijk kunnen we dat gebruiken om wat verder naar voren te komen." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    Tijd om uit te buiken en voor een boertje na het eten…

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 19:20
    • Larry Perkins

      Posts: 65.750

      En dit vond Lando ervan...

      Norris “blij, maar niet blij genoeg.”

      Lando Norris na zijn vierde kwalificatieplek:
      "Ik weet niet of het vooruitgang is. We zijn terug bij af, net als voor Monaco. Ik denk dat iedereen behoorlijk teleurgesteld was na Monaco, omdat het zo'n schokkend weekend was. We zijn gewoon teruggekeerd naar de vorm die we in Montreal hadden, waar ik me als derde kwalificeerde.

      Ik denk dat we stappen vooruit hebben gezet. We hebben een paar kleine onderdelen toegevoegd die een fractie van een seconde lijken te hebben geholpen, en op dit moment kunnen fracties van een seconde het verschil maken. Ik denk dat we blij zijn, we hebben een stap vooruit gezet, we zijn blij dat we weer op de baan zijn. Het is niet zo dat de auto er geweldig uitzag. We accepteren het als team. Ik vind het fijn dat we ons konden herpakken na een teleurstellend weekend, maar we zaten nog steeds 3,5 tienden van een seconde achter de poleposition en dat is een flink verschil. Blij, maar niet blij genoeg."

      Op de vraag of de McLarens morgen de strijd met de Mercedessen kunnen aangaan: "Nee, 3,5 tienden van een seconde langzamer op dit circuit. Je hebt grip nodig, je hebt een goede achterkant nodig en dat hebben we vandaag niet. Zeer onwaarschijnlijk." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

      Ah, daar komt de cappuccino al aan.
      Daarna een extended powernap tijdens Qatar - Zwitserland…

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 19:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.722

    Stille hoop dat het over het motorgebeuren ging maar nee hoor. Jammer, gemiste kans.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 19:45
  • AUDI_F1

    Posts: 3.883

    Er zijn wel meer coureurs die het niet snappen. En wat te denken aan Hadjar, die flink aan het vieren is geweest met zijn beker. 1e podium voor RBR en na het feestje komt de kater en moet de beker weer naar iemand anders. Hij heeft gereden op de straf en hoefde Gastly niet in te halen. Dus ook hij is het bokje.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 20:13
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.224

    In Nederland hetzelfde met de te hoge fictieve percentages Box 3 : wie bezwaar had gemaakt kreeg gelijk en geld en de anderen wel gelijk maar geen geld

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 20:16

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 857
  • Podiums 28
  • Grand Prix 76
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar