Lando Norris stelt dat er slechts één team is waar hij heen zou gaan als hij ooit zou vertrekken bij McLaren. De regerend wereldkampioen rijdt al zijn hele loopbaan voor McLaren, en moet er voorlopig niet aan denken om te vertrekken. Mocht dat wel het geval zijn, dan ziet hij slechts één alternatief.

Norris en McLaren zijn al geruime tijd aan elkaar verbonden. Norris maakte jarenlang onderdeel uit van de opleidingsploeg van het team, en maakte bij de papajakleurige renstal zijn F1-debuut in 2019. Norris boekte veel successen in dienst van McLaren, en veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel. Hij heeft het dit seizoen iets lastiger, maar een vertrek bij McLaren lijkt niet aan de orde te zijn. Bij het team zijn ze tevreden met hem, en toen er recent geruchten rondgingen over de mogelijke komst van Max Verstappen, werd er gewezen naar het zitje van Oscar Piastri.

Voor altijd bij McLaren?

Norris voelt zich op zijn plek bij McLaren, en als hij in de podcast Beyond the Grid wordt gevraagd of hij zijn hele loopbaan bij McLaren wil blijven, is hij eerlijk: "Dat is mogelijk. Ik weet niet voor hoelang ik in de Formule 1 zit. Mijn contract loopt nog voor een flink aantal jaren, dus ik weet dat ik voorlopig niet zal vertrekken."

Waar wil Norris verder heen?

Toch ziet Norris één team waar hij heen zou kunnen gaan, mocht hij vertrekken bij McLaren. De Brit doet hier echter heel geheimzinnig over: "Als er een plek is waar ik naartoe wil gaan, dan is er maar één plek. Dat is het ook. Er is echt maar één plek waar ik in geïnteresseerd zou zijn, maar dat ligt ver, ver in de toekomst."

Norris wil er niet te veel over nadenken, en verklaart nogmaals de liefde aan McLaren: "Voorlopig wil ik me gewoon volledig toeleggen op McLaren. Ik voel me hier thuis, het is als familie. Ik wil zoveel mogelijk met McLaren doen, voor de komende vijf, tien jaar."

Stand van zaken

Norris lijkt dit jaar in ieder geval niet in aanmerking te komen voor titelprolongatie. Hij heeft nog geen race gewonnen, en ziet dat zijn team McLaren een grote achterstand heeft op koploper Mercedes. Norris staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 79 WK-punten achter zijn naam. Hij staat één plekje achter zijn teamgenoot Piastri, en het onderlinge verschil bedraagt slechts een puntje.