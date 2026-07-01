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Norris ziet slechts één alternatief voor McLaren

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Norris ziet slechts één alternatief voor McLaren

Lando Norris stelt dat er slechts één team is waar hij heen zou gaan als hij ooit zou vertrekken bij McLaren. De regerend wereldkampioen rijdt al zijn hele loopbaan voor McLaren, en moet er voorlopig niet aan denken om te vertrekken. Mocht dat wel het geval zijn, dan ziet hij slechts één alternatief.

Norris en McLaren zijn al geruime tijd aan elkaar verbonden. Norris maakte jarenlang onderdeel uit van de opleidingsploeg van het team, en maakte bij de papajakleurige renstal zijn F1-debuut in 2019. Norris boekte veel successen in dienst van McLaren, en veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel. Hij heeft het dit seizoen iets lastiger, maar een vertrek bij McLaren lijkt niet aan de orde te zijn. Bij het team zijn ze tevreden met hem, en toen er recent geruchten rondgingen over de mogelijke komst van Max Verstappen, werd er gewezen naar het zitje van Oscar Piastri.

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Voor altijd bij McLaren?

Norris voelt zich op zijn plek bij McLaren, en als hij in de podcast Beyond the Grid wordt gevraagd of hij zijn hele loopbaan bij McLaren wil blijven, is hij eerlijk: "Dat is mogelijk. Ik weet niet voor hoelang ik in de Formule 1 zit. Mijn contract loopt nog voor een flink aantal jaren, dus ik weet dat ik voorlopig niet zal vertrekken."

Waar wil Norris verder heen?

Toch ziet Norris één team waar hij heen zou kunnen gaan, mocht hij vertrekken bij McLaren. De Brit doet hier echter heel geheimzinnig over: "Als er een plek is waar ik naartoe wil gaan, dan is er maar één plek. Dat is het ook. Er is echt maar één plek waar ik in geïnteresseerd zou zijn, maar dat ligt ver, ver in de toekomst."

Norris wil er niet te veel over nadenken, en verklaart nogmaals de liefde aan McLaren: "Voorlopig wil ik me gewoon volledig toeleggen op McLaren. Ik voel me hier thuis, het is als familie. Ik wil zoveel mogelijk met McLaren doen, voor de komende vijf, tien jaar."

Stand van zaken

Norris lijkt dit jaar in ieder geval niet in aanmerking te komen voor titelprolongatie. Hij heeft nog geen race gewonnen, en ziet dat zijn team McLaren een grote achterstand heeft op koploper Mercedes. Norris staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 79 WK-punten achter zijn naam. Hij staat één plekje achter zijn teamgenoot Piastri, en het onderlinge verschil bedraagt slechts een puntje.

Tra893SDk

Posts: 117

Waarom zouden ze van die klantenmotor af moeten? Zeker onder de huidige reglementen is het gewoon duidelijk dat je er wereldkampioen mee kan worden. Dit hebben ze vorig jaar ook laten zien.

Dat het dit jaar moeilijk is met een nieuwe motor, is weliswaar zo, maar wie zegt dat ze volgend jaar nie... [Lees verder]

  • 2
  • 1 jul 2026 - 12:49
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (9)

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  • Dale U

    Posts: 1.976

    De echte Norris kan nu opstaan en het team op sleeptouw nemen en naar een hoger niveau tillen. Eerst van die klanten motor af en verder werken met het team, om het team naar een hoger niveau te tillen, laat zien dat je als wereldkampioen dat aspect ook beheerst......

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 11:28
    • Tra893SDk

      Posts: 117

      Waarom zouden ze van die klantenmotor af moeten? Zeker onder de huidige reglementen is het gewoon duidelijk dat je er wereldkampioen mee kan worden. Dit hebben ze vorig jaar ook laten zien.

      Dat het dit jaar moeilijk is met een nieuwe motor, is weliswaar zo, maar wie zegt dat ze volgend jaar niet gewoon weer op niveau zijn?

      Zomaar een eigen motor bouwen zit er voor de meesten niet in. McLaren maakt niet eens de motoren voor hun eigen straatauto's, waarom zouden ze dit voor de F1 wel kunnen?

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 12:49
    • RonHymer

      Posts: 205

      'Waarom zouden ze van die klantenmotor af moeten? Zeker onder de huidige reglementen is het gewoon duidelijk dat je er wereldkampioen mee kan worden. Dit hebben ze vorig jaar ook laten zien."

      Vorig jaar is niet dit jaar. AMG was kansloos laatste jaren. Dan mogen de klanten teams natuurlijk de eer hoog houden. Waarom denk je dat McLaren zich nu hardop afvraagt waarom ze niet dezelfde performance weten te halen?

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:04
  • Snork

    Posts: 22.708

    Cadillac, wat anders?

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 11:58
  • gridiron

    Posts: 3.572

    Laat mij raden, Ferrari (heeft hij trouwens in het verleden ook al gesuggereerd)

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 12:02
  • shakedown

    Posts: 1.878

    Indycar....

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 12:03
  • schwantz34

    Posts: 42.274

    Minardi?

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 12:30
  • fdorp

    Posts: 132

    Norris hoort net zo mij McL als Verstappen bij RBR en Leclerc bij Ferrari. Die mannen ergens anders zien rijden klopt gewoon niet :)

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 12:39
  • F1jos

    Posts: 5.418

    Ik vraag me af wat die alternatief betreft is.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 12:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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