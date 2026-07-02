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'Norris geeft McLaren signaal af en eist Verstappen-achtig salaris'

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'Norris geeft McLaren signaal af en eist Verstappen-achtig salaris'

Lando Norris en McLaren zijn in onderhandeling terechtgekomen over een nieuw contract, zo zijn de laatste geluiden vanuit de Formule 1-paddock. De kersverse wereldkampioen en het team uit Woking willen unaniem de samenwerking voortzetten, al wordt er achter de schermen op harde wijze onderhandeld. Zo zou de Brit een torenhoog salaris eisen bij Zak Brown en Andrea Stella

Al zijn gehele F1-carrière komt Norris uit voor McLaren. Sinds zijn entree in 2019 slaagde het team erin om na een aantal enorm slechte jaren, de weg omhoog te vinden en uiteindelijk de rijders- én constructeurstitel naar zich toe te trekken. Na 2027 loopt het contract van de man uit Bristol af waardoor zijn entourage met die van McLaren om de tafel is gegaan. 

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'Norris wil salaris in de buurt van Verstappen en Hamilton' 

Maar in die gesprekken duidt het erop dat Norris en consorten het hard willen spelen. Zo zou hij een astronomisch salaris eisen waarmee hij in de buurt komt van Max Verstappen en Lewis Hamilton. "Ik hoor dat Lando Norris McLaren een salaris dicht bij dat van Verstappen en Hamilton heeft gevraagd om de samenwerking met McLaren na 2027 te verlengen", zo schrijft F1-journalist Marc Limacher op X. 

"De entourage van Norris wil de status van wereldkampioen op een significante manier valoriseren en niet via een bonus", voegde hij daaraan toe. Naar verluidt verdient Norris momenteel 25 miljoen euro per jaar, al zijn het de bonussen in zijn contract die dat bedrag nagenoeg verdubbelen. 

Verstappen en Hamilton verdienden absurde salarissen 

Verstappen en Hamilton zijn de absolute grootverdieners in de Formule 1. De Nederlander verdient om en nabij een absurd bedrag van 65 miljoen euro bij Red Bull Racing, terwijl de Brit nagenoeg hetzelfde opstrijkt bij Ferrari. Het onderstreept het feit dat beide wereldkampioenen in de hele wereld erkent worden vanwege hun verrichtingen in de koningsklasse van de autosport.

McLaren zal er dus een behoorlijke schep bovenop moeten doen, wil het alles uit de kast trekken om Norris te behouden. De 26-jarige Brit schemerde onlangs door dat er slechts één ander team op de grid is waar hij eventueel naar zou willen verkassen. Welke constructeur dat is liet hij in het midden, al wordt er verwacht dat hij daarmee Ferrari bedoelde. 

Joeppp

Posts: 8.686

Dan Mclaren beter Verstappen halen als ze toch dat soort bedragen moeten gaan betalen.

  • 10
  • 2 jul 2026 - 14:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (16)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.059

    Die neiging heb ik ook wel eens tijdens een functioneringsgesprek, maar ik ben geen Verstappen en heb ook geen chief wip a.k.a. raymundke Vermeulen in mijn gevolg

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 14:52
  • Joeppp

    Posts: 8.686

    Dan Mclaren beter Verstappen halen als ze toch dat soort bedragen moeten gaan betalen.

    • + 10
    • 2 jul 2026 - 14:55
  • NicoS

    Posts: 20.916

    Voor dat geld kunnen ze beter Verstappen halen, dan schiet je er als team ook nog wat mee op…..;)

    • + 5
    • 2 jul 2026 - 14:56
    • F1 bekijker

      Posts: 409

      Die garantie is er niet.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 14:59
    • NicoS

      Posts: 20.916

      Voor jou niet nee….

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 15:03
    • Joeppp

      Posts: 8.686

      Dat zeg ik :)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:50
    • F1jos

      Posts: 5.420

      Die gaande gesprekken zijn niet voor niets.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:53
  • Pietje Bell

    Posts: 35.564

    Voor dat geld kunnen ze beter Verstappen halen als ze toch dat soort bedragen
    moeten gaan betalen.

    Met dank aan @Joeppp en @Snork, haha Helemaal mee eens.

    • + 3
    • 2 jul 2026 - 14:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.059

      Voor dat geld kunnen ze beter Antonelli halen als ze toch dat soort bedragen
      moeten gaan betalen.

      Met dank aan @Joeppp, @Snork en @Pietje

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 15:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.564

      😂

      • + 2
      • 2 jul 2026 - 15:44
  • monzaron

    Posts: 1.057

    Is Norris als racer al op het niveau van Hamilton en Verstappen?

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 15:01
    • shakedown

      Posts: 1.887

      Als hij een perfecte dag heeft: Ja... In de basis absoluut niet.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 15:05
  • TylaHunter

    Posts: 10.789

    Norris is de extra miljoenen niet waard. Iets dat ook blijkt in Oostenrijk.

    Heeft Verstappen van 1 titel niet kunnen weerhouden en 1 titel op een haar na aangeboden.

    Norris zou wel vergelijkbaar moeten verdienen als Leclerc en Alonso in mijn ogen. Maar volgens mij zit die daar al op?

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 15:15
    • Tifoso-01

      Posts: 3.865

      Leclerc heeft by far de beste zaken gedaan met een multi miljoenen salaris voor 8 overwinningen in 7 jaar en 0 titels.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:46
  • RonHymer

    Posts: 211

    Ik snap zijn gedachtegang. Hij wil de erkenning. Ik ben echter bang dat hij weinig te onderhandelen heeft.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 15:31
    • f(1)orum

      Posts: 10.184

      Erkenning of zijn vader zit 'm achter zijn broek, want die wil nu eindelijk de 44 miljoen die hij in McLaren geïnvesteerd heeft terug ;-)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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