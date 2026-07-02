Lando Norris en McLaren zijn in onderhandeling terechtgekomen over een nieuw contract, zo zijn de laatste geluiden vanuit de Formule 1-paddock. De kersverse wereldkampioen en het team uit Woking willen unaniem de samenwerking voortzetten, al wordt er achter de schermen op harde wijze onderhandeld. Zo zou de Brit een torenhoog salaris eisen bij Zak Brown en Andrea Stella.

Al zijn gehele F1-carrière komt Norris uit voor McLaren. Sinds zijn entree in 2019 slaagde het team erin om na een aantal enorm slechte jaren, de weg omhoog te vinden en uiteindelijk de rijders- én constructeurstitel naar zich toe te trekken. Na 2027 loopt het contract van de man uit Bristol af waardoor zijn entourage met die van McLaren om de tafel is gegaan.

'Norris wil salaris in de buurt van Verstappen en Hamilton'

Maar in die gesprekken duidt het erop dat Norris en consorten het hard willen spelen. Zo zou hij een astronomisch salaris eisen waarmee hij in de buurt komt van Max Verstappen en Lewis Hamilton. "Ik hoor dat Lando Norris McLaren een salaris dicht bij dat van Verstappen en Hamilton heeft gevraagd om de samenwerking met McLaren na 2027 te verlengen", zo schrijft F1-journalist Marc Limacher op X.

"De entourage van Norris wil de status van wereldkampioen op een significante manier valoriseren en niet via een bonus", voegde hij daaraan toe. Naar verluidt verdient Norris momenteel 25 miljoen euro per jaar, al zijn het de bonussen in zijn contract die dat bedrag nagenoeg verdubbelen.

J'entends que Lando Norris a demandé à Mclaren un salaire proche de celui de Verstappen et Hamilton pour prolonger l'aventure avec Mclaren au-delà de 2027.



L'entourage de Norris souhaite valoriser le statut de champion du monde de manière significative et non via une prime. pic.twitter.com/R6zPLifdVW — Marc Limacher | BUSINESS / book GP (@MarcLimacher) July 2, 2026

Verstappen en Hamilton verdienden absurde salarissen

Verstappen en Hamilton zijn de absolute grootverdieners in de Formule 1. De Nederlander verdient om en nabij een absurd bedrag van 65 miljoen euro bij Red Bull Racing, terwijl de Brit nagenoeg hetzelfde opstrijkt bij Ferrari. Het onderstreept het feit dat beide wereldkampioenen in de hele wereld erkent worden vanwege hun verrichtingen in de koningsklasse van de autosport.

McLaren zal er dus een behoorlijke schep bovenop moeten doen, wil het alles uit de kast trekken om Norris te behouden. De 26-jarige Brit schemerde onlangs door dat er slechts één ander team op de grid is waar hij eventueel naar zou willen verkassen. Welke constructeur dat is liet hij in het midden, al wordt er verwacht dat hij daarmee Ferrari bedoelde.