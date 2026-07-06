De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-paddock bezighouden. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert denkt dat de Nederlander zonder aarzelen de macht naar zich toe zou trekken als hij naast Lando Norris terechtkomt. Volgens de Brit zou dat voor een rivaliteit kunnen zorgen die doet denken aan de legendarische strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

Verstappen wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull. Hoewel McLaren Norris en Oscar Piastri nog jarenlang heeft vastliggen, zouden er al verkennende gesprekken zijn gevoerd met het management van de viervoudig wereldkampioen over een mogelijke overstap vanaf 2027 of 2028.

'Verstappen zou meteen de leiding opeisen'

Herbert begrijpt goed waarom Verstappen en zijn entourage de markt verkennen. Volgens hem zou het zelfs onverstandig zijn om niet met topteams als McLaren, Mercedes en Ferrari te praten, zodat alle opties open blijven wanneer er een kans ontstaat. Tegelijk verwacht hij dat Verstappen bij een overstap geen genoegen neemt met een bijrol.

"Als Max bij McLaren tekent, zal hij meteen de leiding binnen het team willen overnemen. Dat deden Michael Schumacher en Ayrton Senna destijds ook. Lando Norris is de afgelopen jaren mentaal enorm gegroeid en zal zich daartegen kunnen wapenen, maar hij weet ook dat Max nergens voor terugdeinst. Dat zou ongetwijfeld voor de nodige spanningen zorgen, al kan McLaren dat volgens mij prima managen", zo klonk het tegenover Vision4Sport.

Volgens Herbert zou de onderlinge relatie tussen Norris en Verstappen bovendien compleet veranderen zodra ze teamgenoten worden. "Ze kunnen nu uitstekend met elkaar opschieten, maar zodra je samen voor hetzelfde team rijdt, verandert alles. Dan draait het om wie de absolute nummer één is. Die strijd zou McLaren uiteindelijk alleen maar sterker maken, omdat beide coureurs elkaar voortdurend naar een hoger niveau pushen."

Red Bull weer volop in beeld voor Verstappen

Toch denkt Herbert niet dat een vertrek van Verstappen bij Red Bull op korte termijn vanzelfsprekend is. De grote update die het Oostenrijkse team tijdens de Grand Prix van Oostenrijk introduceerde, bracht de RB22 weer terug in de strijd om de overwinning. Volgens de Brit heeft Red Bull daarmee opnieuw laten zien dat het razendsnel kan reageren.

"Je kunt je afvragen of Max echt klaar is om te vertrekken. Als je ziet hoeveel progressie Red Bull in korte tijd heeft geboekt, is dat indrukwekkend. Zonder zijn crash in de kwalificatie had hij waarschijnlijk om poleposition gevochten en ook in de race zat hij er weer uitstekend bij. Red Bull heeft zichzelf daardoor opnieuw aantrekkelijk gemaakt in de ogen van Verstappen."

Wel ziet Herbert één aandachtspunt voor de toekomst van de Nederlander. "Niet alleen de auto is belangrijk, ook de samenwerking met je race-engineer speelt een enorme rol. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Lewis Hamilton, die bij Ferrari tijd nodig had om volledig vertrouwen op te bouwen met zijn engineer. Die onderlinge band kan uiteindelijk net zo bepalend zijn als de prestaties van de auto."