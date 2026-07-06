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Moet McLaren Verstappen willen? "Wordt hetzelfde gedoe als Senna en Prost"

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Moet McLaren Verstappen willen? "Wordt hetzelfde gedoe als Senna en Prost"

De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-paddock bezighouden. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert denkt dat de Nederlander zonder aarzelen de macht naar zich toe zou trekken als hij naast Lando Norris terechtkomt. Volgens de Brit zou dat voor een rivaliteit kunnen zorgen die doet denken aan de legendarische strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

Verstappen wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull. Hoewel McLaren Norris en Oscar Piastri nog jarenlang heeft vastliggen, zouden er al verkennende gesprekken zijn gevoerd met het management van de viervoudig wereldkampioen over een mogelijke overstap vanaf 2027 of 2028.

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'Verstappen zou meteen de leiding opeisen'

Herbert begrijpt goed waarom Verstappen en zijn entourage de markt verkennen. Volgens hem zou het zelfs onverstandig zijn om niet met topteams als McLaren, Mercedes en Ferrari te praten, zodat alle opties open blijven wanneer er een kans ontstaat. Tegelijk verwacht hij dat Verstappen bij een overstap geen genoegen neemt met een bijrol.

"Als Max bij McLaren tekent, zal hij meteen de leiding binnen het team willen overnemen. Dat deden Michael Schumacher en Ayrton Senna destijds ook. Lando Norris is de afgelopen jaren mentaal enorm gegroeid en zal zich daartegen kunnen wapenen, maar hij weet ook dat Max nergens voor terugdeinst. Dat zou ongetwijfeld voor de nodige spanningen zorgen, al kan McLaren dat volgens mij prima managen", zo klonk het tegenover Vision4Sport. 

Volgens Herbert zou de onderlinge relatie tussen Norris en Verstappen bovendien compleet veranderen zodra ze teamgenoten worden. "Ze kunnen nu uitstekend met elkaar opschieten, maar zodra je samen voor hetzelfde team rijdt, verandert alles. Dan draait het om wie de absolute nummer één is. Die strijd zou McLaren uiteindelijk alleen maar sterker maken, omdat beide coureurs elkaar voortdurend naar een hoger niveau pushen."

Red Bull weer volop in beeld voor Verstappen

Toch denkt Herbert niet dat een vertrek van Verstappen bij Red Bull op korte termijn vanzelfsprekend is. De grote update die het Oostenrijkse team tijdens de Grand Prix van Oostenrijk introduceerde, bracht de RB22 weer terug in de strijd om de overwinning. Volgens de Brit heeft Red Bull daarmee opnieuw laten zien dat het razendsnel kan reageren.

"Je kunt je afvragen of Max echt klaar is om te vertrekken. Als je ziet hoeveel progressie Red Bull in korte tijd heeft geboekt, is dat indrukwekkend. Zonder zijn crash in de kwalificatie had hij waarschijnlijk om poleposition gevochten en ook in de race zat hij er weer uitstekend bij. Red Bull heeft zichzelf daardoor opnieuw aantrekkelijk gemaakt in de ogen van Verstappen."

Wel ziet Herbert één aandachtspunt voor de toekomst van de Nederlander. "Niet alleen de auto is belangrijk, ook de samenwerking met je race-engineer speelt een enorme rol. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Lewis Hamilton, die bij Ferrari tijd nodig had om volledig vertrouwen op te bouwen met zijn engineer. Die onderlinge band kan uiteindelijk net zo bepalend zijn als de prestaties van de auto."

SennaS

Posts: 12.373

Max wil een winnende auto en dat is mcl momenteel niet en bij mcl rijden topcoureurs onder papaya rules.
Dus dat wordt em niet.

  • 6
  • 6 jul 2026 - 18:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Johnny Herbert McLaren

Reacties (12)

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  • SennaS

    Posts: 12.373

    Max wil een winnende auto en dat is mcl momenteel niet en bij mcl rijden topcoureurs onder papaya rules.
    Dus dat wordt em niet.

    • + 6
    • 6 jul 2026 - 18:49
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.055

      Als Max er zit dan zijn er geen papaya rules meer, dat scheelt want Max bepaalt

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:22
    • Rimmer

      Posts: 13.363

      Als McLaren Max zou halen dan zouden ze niks minder verwachten dan dat hij de leiding pakt. Oscar doet dat niet namelijk en daarom zou hij ook geslachtofferd worden. Beetje onzinnig artikel.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 19:34
  • Beri

    Posts: 6.959

    Ja hoor, artikel 6 is een feit!

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 19:02
    • TylaHunter

      Posts: 10.805

      Wordt tijd voor een naamswijziging...

      Circusmaximus-f1 dot kom

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:42
  • NicoS

    Posts: 20.962

    We zijn amper dag verder, en zoals verwacht alweer tig berichten van analisten en zogenaamde kenners die menen te weten wat Max wel en niet gaat doen.
    Ik geloof niet dat Max weggaat bij RBR, en daar blijf ik bij….
    Ik geloof er niets van dat het achtervleugel incident van enig invloed heeft over een vertrek. Dat hij niet blij was, met het verloop van het weekend was allang duidelijk, Max eist van zichzelf het maximale, en dat verlangt hij ook van het team.
    Dat hij even geen zin had in een gesprek met het team, hoewel hij gewoon met Meikes heeft gesproken, dus dat is ook niet zo negatief als men denkt, snap ik. Misschien even laten bekoelen, en dan weer verder werken naar de volgende race.
    Het team weet dat ze de onnodige problemen onder controle moeten zien te krijgen, en dat zal ook ongetwijfeld gebeuren.
    Ik zeg al lang dat Max gewoon bij RBR blijft, en wat al die analisten en kenners lopen te roeptoeteren zal allemaal wel….

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 19:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.109

      "Ik zeg al lang dat Max gewoon bij RBR blijft."

      Ik zei het als eerste, nog voordat Max het wist!

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.652

      Ach, wat fantasie, roddel, achterklap, leugens, vermoedens.....en we zijn er allemaal blij mee....kunnen we weer lekker reageren.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:32
    • hupholland

      Posts: 10.071

      je doet ook zelf keer op keer een duit in het zakje. Dus blijft het zakje wel rond gaan. Zo spek je mooi de pot hier.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 19:39
  • StevenQ

    Posts: 10.635

    Lando zit lang niet op het niveau van Prost

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 20:07
    • Robin

      Posts: 3.335

      Nou dat is echt een knappe…
      Hoe veel jaar zit ertussen dat ze actief zijn en waar wil je dit in hemelsnaam op baseren??
      Als je nou zegt Lando zit niet op het niveau van Max slaat het wel ergens op.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 20:26
  • RH

    Posts: 802

    Ik denk dat er maar weinig teams met het dominante (en ik bedoel dit niet negatief) karakter van de familie Verstappen kunnen omgaan. Het zou kunnen dat wij een vertekend beeld krijgen, maar m.i. is Verstappen kritischer op zijn eigen team dan menig andere coureur. Daar moet je als team ook maar mee om willen en kunnen gaan. Alleen Alonso hoor ik in die mate ooit reageren.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 20:22

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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