Lando Norris voorspelt dat de Grand Prix van Barcelona-Catalunya een andere racewinnaar gaat krijgen dan de afgelopen zes Grands Prix. De regerend wereldkampioen voorspelt namelijk dat Ferrari de Spaanse race gaat winnen. Ferrari blijft de maatstaf voor Norris.

De Scuderia heeft een prima seizoenstart en het is met name Lewis Hamilton die zichzelf echt heeft bewezen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en lijkt eindelijk los te komen. Norris merkt dat ook op en een overwinning hangt in de lucht voor de zevenvoudig wereldkampioen, aldus de Brit.

Mercedes en Ferrari zijn de top

Norris blijft kijken naar Mercedes en Ferrari, want dat zijn de twee beste auto's van dit seizoen, aldus de Brit tegenover internationale media. "Ik denk dat Mercedes momenteel de beste auto heeft als het gaat om bandendegradatie. Wij zijn goed vergeleken met sommige anderen, maar Ferrari is ongelooflijk in de bochten. Zij zijn nog steeds de maatstaf qua bochtensnelheid."

Norris start de Grand Prix als vierde achter het Mercedes-duo en Lewis Hamilton. Hij kan net niet goed genoeg bij de top drie in de buurt komen. "Als een auto drie tienden sneller is in de kwalificatie, dan wordt het in de race nog moeilijker. Zij kunnen drie tienden langzamer rijden, hun banden sparen en alsnog sneller zijn dan wij. Als ik ze wil aanvallen, moet ik juist harder pushen, waardoor ik mijn banden sneller oververhit."

Nieuwe voorvleugel kan helpen

McLaren is naar Barcelona gekomen met een nieuwe voorvleugel en die kan helpen, zo denkt Norris. "Het gaat om een minimale winst, waarschijnlijk niet eens een halve tiende, maar alles helpt. Misschien heeft die voorvleugel me vandaag P4 in plaats van P5 gegeven. Max stond uiteindelijk maar twee honderdsten achter me, dus honderdsten maken nog steeds het verschil." Max Verstappen, Isack Hadjar en Oscar Piastri eindigden alle drie binnen een tiende van Norris. Het kan dus een verschil tussen de vierde en zevende plek zijn.