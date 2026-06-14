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Norris verwacht verrassende winnaar in Barcelona: "Blijft de maatstaf"

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Norris verwacht verrassende winnaar in Barcelona: "Blijft de maatstaf"

Lando Norris voorspelt dat de Grand Prix van Barcelona-Catalunya een andere racewinnaar gaat krijgen dan de afgelopen zes Grands Prix. De regerend wereldkampioen voorspelt namelijk dat Ferrari de Spaanse race gaat winnen. Ferrari blijft de maatstaf voor Norris. 

De Scuderia heeft een prima seizoenstart en het is met name Lewis Hamilton die zichzelf echt heeft bewezen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en lijkt eindelijk los te komen. Norris merkt dat ook op en een overwinning hangt in de lucht voor de zevenvoudig wereldkampioen, aldus de Brit. 

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Mercedes en Ferrari zijn de top

Norris blijft kijken naar Mercedes en Ferrari, want dat zijn de twee beste auto's van dit seizoen, aldus de Brit tegenover internationale media. "Ik denk dat Mercedes momenteel de beste auto heeft als het gaat om bandendegradatie. Wij zijn goed vergeleken met sommige anderen, maar Ferrari is ongelooflijk in de bochten. Zij zijn nog steeds de maatstaf qua bochtensnelheid."

Norris start de Grand Prix als vierde achter het Mercedes-duo en Lewis Hamilton. Hij kan net niet goed genoeg bij de top drie in de buurt komen. "Als een auto drie tienden sneller is in de kwalificatie, dan wordt het in de race nog moeilijker. Zij kunnen drie tienden langzamer rijden, hun banden sparen en alsnog sneller zijn dan wij. Als ik ze wil aanvallen, moet ik juist harder pushen, waardoor ik mijn banden sneller oververhit."

Nieuwe voorvleugel kan helpen

McLaren is naar Barcelona gekomen met een nieuwe voorvleugel en die kan helpen, zo denkt Norris. "Het gaat om een minimale winst, waarschijnlijk niet eens een halve tiende, maar alles helpt. Misschien heeft die voorvleugel me vandaag P4 in plaats van P5 gegeven. Max stond uiteindelijk maar twee honderdsten achter me, dus honderdsten maken nog steeds het verschil." Max Verstappen, Isack Hadjar en Oscar Piastri eindigden alle drie binnen een tiende van Norris. Het kan dus een verschil tussen de vierde en zevende plek zijn.

Robin

Posts: 3.248

Qua bochtensnelheid heeft hij gelijk (bron snailer)
maar die deg blijft afwachten.
Van mij hoeft Mercedes echt niet voor de 7e keer op rij te winnen.
Ja dat vond ik ook saai toen Hamilton het deed…

  • 1
  • 14 jun 2026 - 14:15
F1 Nieuws Lando Norris Mercedes McLaren Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Robin

    Posts: 3.248

    Qua bochtensnelheid heeft hij gelijk (bron snailer)
    maar die deg blijft afwachten.
    Van mij hoeft Mercedes echt niet voor de 7e keer op rij te winnen.
    Ja dat vond ik ook saai toen Hamilton het deed…

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 14:15
  • F1 bekijker

    Posts: 381

    Ik verwacht gewoon Russell op 1.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 14:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Mercedes
Mercedes
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