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McLaren zwaait mogelijk Mercedes uit: Brown houdt motor-opties open

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McLaren zwaait mogelijk Mercedes uit: Brown houdt motor-opties open

Zak Brown maakt zich ondanks een wisselvallige start van het seizoen nog geen zorgen over de titelkansen van McLaren. De CEO van de Britse renstal erkent dat uitvalbeurten en een DNS kostbare punten hebben gekost, maar benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is in het kampioenschap. Tegelijkertijd sprak de Amerikaan zich uit over de toekomst van McLaren, de samenwerking met Mercedes en de motorregels richting 2030.

Hoewel Mercedes volgens Brown momenteel de favoriet is en Andrea Kimi Antonelli de beste papieren lijkt te hebben in de strijd om de wereldtitel, verwacht hij niet dat de huidige machtsverhoudingen tot het einde van het seizoen stand zullen houden.

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Brown vertrouwt op ommekeer McLaren

Volgens Brown is de huidige Formule 1-kalender zo omvangrijk geworden dat een seizoen bijna uit twee afzonderlijke delen bestaat. Daardoor is het volgens hem gevaarlijk om al vroeg conclusies te trekken over de titelstrijd.

"Met zoveel races voelt één seizoen tegenwoordig bijna als twee seizoenen in één. We hebben de afgelopen jaren vaak genoeg gezien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen. Wat vandaag de waarheid lijkt, kan er over enkele maanden alweer helemaal anders uitzien", aldus Brown.

De McLaren-topman ziet bovendien duidelijke vooruitgang in de samenwerking met Mercedes High Performance Powertrains. "Ons begrip van de krachtbron en de samenwerking met Mercedes is veel sterker geworden dan aan het begin van het seizoen. Dat geeft me vertrouwen dat we in de tweede helft van het jaar nog stappen kunnen zetten."

McLaren wil Mercedes trouw blijven

Met het oog op toekomstige motorreglementen ziet Brown voorlopig geen enkele reden om afscheid te nemen van Mercedes. Sinds de terugkeer naar de Duitse motorleverancier in 2021 kende McLaren opnieuw succes en dat speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van het team.

"Onze absolute prioriteit is om bij Mercedes te blijven. Zij zijn een uitstekende partner voor ons geweest en samen hebben we bewezen dat een klantenteam ook kampioenschappen kan winnen. Pas wanneer de volgende motorregels definitief zijn, zullen we bekijken welke opties technisch en financieel het meest interessant zijn."

Brown herhaalde daarnaast zijn pleidooi voor volledig onafhankelijke teams in de Formule 1. Volgens hem moet de sport waken over constructies met A- en B-teams of gedeeld eigenaarschap. "Dat standpunt verkondig ik al jaren. Je wilt elf teams die hun eigen belangen verdedigen, zelfstandig beslissingen nemen en onder exact dezelfde voorwaarden opereren. Volgens mij beseft iedereen inmiddels dat daar duidelijke regels voor nodig zijn."

Ook over de motoren van de toekomst klonk Brown optimistisch. "Wat we tot nu toe horen over de plannen richting 2030 klinkt veelbelovend. Een V8, meer geluid, duurzame brandstoffen en minder afhankelijkheid van batterijvermogen: dat lijkt me een richting die goed past bij de Formule 1."

fdorp

Posts: 117

De kop vangt absoluut het verhaal niet.

  • 3
  • 9 jun 2026 - 13:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Zak Brown Mercedes McLaren

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 776

    Bertje de koppenfixer: Zak Brown: “ Onze absolute prioriteit is om bij Mercedes te blijven. Zij zijn een uitstekende partner voor ons“

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 13:03
    • Larry Perkins

      Posts: 65.618

      Dat zegt Bertje nou wel maar "Norris sneert wel naar Mercedes na wéér een uitvalbeurt met McLaren..."

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:16
  • fdorp

    Posts: 117

    De kop vangt absoluut het verhaal niet.

    • + 3
    • 9 jun 2026 - 13:18
    • Bertrand Gachot

      Posts: 776

      Daarom is er ook bertje de koppenfixer!

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:35
    • Larry Perkins

      Posts: 65.618

      Is toch best tof? Zo blijft het altijd weer een verrassing waar het artikel over gaat. Surprise...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.200

    Titel: "McLaren zwaait mogelijk Mercedes uit: Brown houdt motor-opties open"

    Tekst: " "Onze absolute prioriteit is om bij Mercedes te blijven. Zij zijn een uitstekende

    partner voor ons geweest en samen hebben we bewezen dat een klantenteam ook

    kampioenschappen kan winnen." "

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 13:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 776

      @Pietje, dat was ook mijn gedachte, klick bait 2.0

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:01
    • Pietje Bell

      Posts: 35.200

      Ja en ik ben er weer ingetrapt om de tekst te lezen, want ik dacht
      met welke PU willen ze dan gaan rijden?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:15
  • Janishri

    Posts: 10

    Zou toch wat zijn, MCL met RB/Ford Powertrain :D

    Maar zoals er al gereageerd is: mooie click-bait titel en er zijn weer wat reclame inkomsten binnen... :| Kwantiteit boven kwaliteit. Toch jammer.

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 13:43
  • shakedown

    Posts: 1.839

    Red Bull laat zien dat je prima een motor kunt bouwen welke competitief is. McLaren zou hetzelfde pad kunnen bewandelen. En dat zou ik enorm kunnen waarderen.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 14:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.388

    Mss dat Honda in beeld kan komen.
    Er zijn toch mooie tijden geweest met hun samenwerking.
    En 10-12 jaar geleden was er ook 'n uitstekende samenwerking....oh wacht!

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 14:50
  • SennaS

    Posts: 12.179

    Rare kop.
    Clickbait

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:38

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
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Haas F1
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Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

US Zak Brown -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Staten van Amerika
  • Geb. datum 7 nov 1971 (54)
  • Geb. plaats Los Angeles, California U.S., Verenigde Staten van Amerika
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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