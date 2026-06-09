Zak Brown maakt zich ondanks een wisselvallige start van het seizoen nog geen zorgen over de titelkansen van McLaren. De CEO van de Britse renstal erkent dat uitvalbeurten en een DNS kostbare punten hebben gekost, maar benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is in het kampioenschap. Tegelijkertijd sprak de Amerikaan zich uit over de toekomst van McLaren, de samenwerking met Mercedes en de motorregels richting 2030.

Hoewel Mercedes volgens Brown momenteel de favoriet is en Andrea Kimi Antonelli de beste papieren lijkt te hebben in de strijd om de wereldtitel, verwacht hij niet dat de huidige machtsverhoudingen tot het einde van het seizoen stand zullen houden.

Brown vertrouwt op ommekeer McLaren

Volgens Brown is de huidige Formule 1-kalender zo omvangrijk geworden dat een seizoen bijna uit twee afzonderlijke delen bestaat. Daardoor is het volgens hem gevaarlijk om al vroeg conclusies te trekken over de titelstrijd.

"Met zoveel races voelt één seizoen tegenwoordig bijna als twee seizoenen in één. We hebben de afgelopen jaren vaak genoeg gezien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen. Wat vandaag de waarheid lijkt, kan er over enkele maanden alweer helemaal anders uitzien", aldus Brown.

De McLaren-topman ziet bovendien duidelijke vooruitgang in de samenwerking met Mercedes High Performance Powertrains. "Ons begrip van de krachtbron en de samenwerking met Mercedes is veel sterker geworden dan aan het begin van het seizoen. Dat geeft me vertrouwen dat we in de tweede helft van het jaar nog stappen kunnen zetten."

McLaren wil Mercedes trouw blijven

Met het oog op toekomstige motorreglementen ziet Brown voorlopig geen enkele reden om afscheid te nemen van Mercedes. Sinds de terugkeer naar de Duitse motorleverancier in 2021 kende McLaren opnieuw succes en dat speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van het team.

"Onze absolute prioriteit is om bij Mercedes te blijven. Zij zijn een uitstekende partner voor ons geweest en samen hebben we bewezen dat een klantenteam ook kampioenschappen kan winnen. Pas wanneer de volgende motorregels definitief zijn, zullen we bekijken welke opties technisch en financieel het meest interessant zijn."

Brown herhaalde daarnaast zijn pleidooi voor volledig onafhankelijke teams in de Formule 1. Volgens hem moet de sport waken over constructies met A- en B-teams of gedeeld eigenaarschap. "Dat standpunt verkondig ik al jaren. Je wilt elf teams die hun eigen belangen verdedigen, zelfstandig beslissingen nemen en onder exact dezelfde voorwaarden opereren. Volgens mij beseft iedereen inmiddels dat daar duidelijke regels voor nodig zijn."

Ook over de motoren van de toekomst klonk Brown optimistisch. "Wat we tot nu toe horen over de plannen richting 2030 klinkt veelbelovend. Een V8, meer geluid, duurzame brandstoffen en minder afhankelijkheid van batterijvermogen: dat lijkt me een richting die goed past bij de Formule 1."