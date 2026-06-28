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Kravitz: "Brown heeft Verstappen-gerucht zelf laten uitlekken"

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Kravitz: "Brown heeft Verstappen-gerucht zelf laten uitlekken"

Sky Sports-reporter Ted Kravitz suggereert dat Zak Brown mogelijk de McLaren-geruchten over Max Verstappen zelf heeft laten uitlekken. Verstappen werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar McLaren, en deze verhalen hebben het silly season definitief in gang gebracht.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar hij beschikt ook over exitclausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken. Door de tegenvallende start van het seizoen is er deze zomer een kans dat hij deze clausules kan gebruiken, al is er niets zeker. Mercedes leek lange tijd de grootste kanshebber op zijn handtekening te zijn, maar afgelopen week lekte uit dat McLaren de beste papieren lijkt te hebben.

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Heeft McLaren de verhalen zelf uitgelekt?

Het verhaal zorgde voor veel speculatie in de Formule 1-wereld. Kravitz kwam met een opvallende redenering tijdens een uitzending van Sky Sports: "Komt het verhaal over Max naar McLaren vanuit McLaren zelf? Ik weet het niet."

"Maar het is wel iets wat Zak Brown zou doen, op de Piranha Club-manier, om de boel een beetje op te stoken en Red Bull onder druk te zetten voor hun thuisrace. Ik bedoel, het is precies het soort actie dat vroeger zou zijn uitgevoerd door de leden van de Piranha Club."

'Het zou me niets verbazen'

Kravitz benadrukt dat hij vooralsnog weinig bewijs heeft voor deze opvallende bewering. Hij zou het echter wel logisch vinden, en wijst ook naar de manier waarop het verhaal naar buitenkwam vlak voor de start van het raceweekend: "Ik heb Zak Brown nog niet gezien zodat ik dit aan hem kan vragen, dus ik weet nog niet of hij het verhaal op tafel heeft gelegd bij de tabloid die stelde dat Max naar McLaren kan komen. Maar het zou me echt niet verbazen, laten we het zo stellen."

Hoe werd er gereageerd op de geruchten?

McLaren heeft in Oostenrijk nog niet gereageerd op de geruchten van de afgelopen dagen. Verstappen zelf wil nog niets loslaten over zijn toekomst, en het is de verwachting dat de voltallige Red Bull-top vandaag zal verschijnen in Spielberg.

RonHymer

Posts: 201

Ik ben het vaak met je eens. Maar hier niet. RBR doet het beter dan ik had verwacht.

  • 6
  • 28 jun 2026 - 12:32
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (10)

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  • Dale U

    Posts: 1.970

    Vraag Zak even eerst, heb je waarschijnlijk gelijk duidelijkheid....... als hij de waarheid verteld.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 12:12
    • gridiron

      Posts: 3.559

      En als hij het "Keihard" zou ontkennen gaan ze er blijven verhaaltjes rond verzinnen, dus waarom zou hij.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 12:21
  • Rimmer

    Posts: 13.345

    Horner weg, Marko weg, Adrian weg, Gianpiero weg, Calum weg, Paul weg, Rob weg en ik vergeet er nog een paar.
    De enige die blijft zitten is Wache met zijn ruk auto’s.
    Ja ja de ‘24 en ‘25 auto’s zijn van zijn hand maar die werden steeds slechter en bovendien had Adrian de basis ontworpen en het begrijpen van de vloer goed duidelijk gemaakt. Desondanks wist hij nog de boel te vernachelen.
    Nu met de ‘26 regels bakt hij er niks meer van. 4e team op de grid net voor de prutsers van Renault.
    Kortom, alle reden voor Max om bij RB te blijven hangen. Nog een jaartje rustig afbouwen in het middenveld en dan lekker met pensioen.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 12:21
    • RonHymer

      Posts: 201

      Ik ben het vaak met je eens. Maar hier niet. RBR doet het beter dan ik had verwacht.

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 12:32
    • Knalpijp

      Posts: 2.469

      Klopt helemaal

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 12:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.818

      Nog even en Rimmer weg 😂

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 13:34
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.400

      Als RBR echt de beste motor heeft, zijn dat nog een paar extra punten op het brevet van onvermogen. Overigens is Newey net zo hard door de mand gevallen. Ik denk al lang dat RBR eigenlijk een middenmootteam is en vrijwel alle successen van de afgelopen jaren te danken hebben aan de combinatie Max/GP. Wegwezen daar dus.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 13:44
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.400

      * brevet van onvermogen van Waché

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.455

      Dan is nu de hamvraag, waar verkast Rimmer naar toe.

      Van M.Schumachter ging hij naar Lewis Hamilton, maar die vond Rimmer niet zo leuk praten. Toen kwam Messias Max en een nieuwe liefde en zingeving ontstonden.

      Helaas na een aantal jaren is ook dat vuurtje uitgedoofd en krijgt Max er van langs. Rimmer verkeerd in een nieuwe zingeving crisis.

      Wat zal het worden? Kimi, zodra hij zijn 1e titel heeft gepakt? We gaan het meemaken.

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 13:47
  • Schumi86

    Posts: 627

    Wil Max nog wereldtitels winnen, ga dan naar Mclaren. RB is genaaid door die ADUO de komende jaren.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 12:27

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Mercedes
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Ferrari
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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