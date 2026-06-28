Sky Sports-reporter Ted Kravitz suggereert dat Zak Brown mogelijk de McLaren-geruchten over Max Verstappen zelf heeft laten uitlekken. Verstappen werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar McLaren, en deze verhalen hebben het silly season definitief in gang gebracht.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar hij beschikt ook over exitclausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken. Door de tegenvallende start van het seizoen is er deze zomer een kans dat hij deze clausules kan gebruiken, al is er niets zeker. Mercedes leek lange tijd de grootste kanshebber op zijn handtekening te zijn, maar afgelopen week lekte uit dat McLaren de beste papieren lijkt te hebben.

Heeft McLaren de verhalen zelf uitgelekt?

Het verhaal zorgde voor veel speculatie in de Formule 1-wereld. Kravitz kwam met een opvallende redenering tijdens een uitzending van Sky Sports: "Komt het verhaal over Max naar McLaren vanuit McLaren zelf? Ik weet het niet."

"Maar het is wel iets wat Zak Brown zou doen, op de Piranha Club-manier, om de boel een beetje op te stoken en Red Bull onder druk te zetten voor hun thuisrace. Ik bedoel, het is precies het soort actie dat vroeger zou zijn uitgevoerd door de leden van de Piranha Club."

'Het zou me niets verbazen'

Kravitz benadrukt dat hij vooralsnog weinig bewijs heeft voor deze opvallende bewering. Hij zou het echter wel logisch vinden, en wijst ook naar de manier waarop het verhaal naar buitenkwam vlak voor de start van het raceweekend: "Ik heb Zak Brown nog niet gezien zodat ik dit aan hem kan vragen, dus ik weet nog niet of hij het verhaal op tafel heeft gelegd bij de tabloid die stelde dat Max naar McLaren kan komen. Maar het zou me echt niet verbazen, laten we het zo stellen."

Hoe werd er gereageerd op de geruchten?

McLaren heeft in Oostenrijk nog niet gereageerd op de geruchten van de afgelopen dagen. Verstappen zelf wil nog niets loslaten over zijn toekomst, en het is de verwachting dat de voltallige Red Bull-top vandaag zal verschijnen in Spielberg.