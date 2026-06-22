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Norris jaagt op McLaren-prestatie van Hamilton

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Norris jaagt op McLaren-prestatie van Hamilton

Lando Norris komt steeds dichter en dichterbij een bijzondere McLaren-prestatie van Lewis Hamilton. Als Norris in de komende races het podium weet te bereiken, dan passeert hij het aantal podiumplaatsen die Hamilton wist te behalen voor McLaren. Als Norris het goede momentum weet te vinden, dan mag hij zelfs dromen van het record van Alain Prost.

Norris stond anderhalve week geleden op het podium in Barcelona. Achter Mercedes-coureur George Russell en racewinnaar Hamilton kwam hij als derde over de streep, en daarmee deed Norris goede zaken. Na een aantal teleurstellende raceweekenden wist hij immers eindelijk weer te scoren, terwijl hij nu ook op 46 podiums in dienst van McLaren staat.

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Norris komt hierdoor dichter en dichterbij het aantal podiumplekken dat Hamilton in dienst van McLaren pakte. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed van 2007 tot en met 2021 voor McLaren, en wist in die periode 49 keer het podium te bereiken.

Wat is er mogelijk voor Norris?

Aangezien er in de komende anderhalve maand nog vier Grands Prix op het programma staan, kan Norris deze opmerkelijke prestatie van Hamilton evenaren en passeren. Als Norris dit door weet te zetten, dan kan hij dit jaar nog de coureur met de meeste podiumplekken ooit voor McLaren worden. De Britse renstal heeft een rijke geschiedenis in de sport, en Alain Prost is nog altijd de man met de meeste podiumplekken ooit voor het team.

De Franse viervoudig wereldkampioen wist in zijn jaren voor McLaren 63 keer het podium te bereiken, en daarvan waren er dertig overwinningen. Aangezien het huidige seizoen nog lang niet voorbij is, en Norris nog veel kansen krijgt, kan hij de geschiedenisboekjes herschrijven. Mocht hij Hamilton in de komende weken passeren, dan zal hij zijn vizier moeten richten op David Coulthard, Mika Häkkinen en Ayrton Senna.

Nieuwe titel lijkt onmogelijk

Norris werd vorig jaar wereldkampioen, maar de kans is klein dat hij dit jaar zijn titel kan prolongeren. De Brit heeft tot nu toe 73 WK-punten bij elkaar gereden, en staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. De WK-leider is nog altijd Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die op 156 punten staat.

Bertrand Gachot

Posts: 925

Oké ik moet denk ik toch wat minder zuipen in het weekend, want wat hier staat kan ik op de “ vroege maandagochtend “ met mijn verstand niet bij : “ De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed van 2007 tot en met 2021 voor McLaren, en wist in die periode 49 keer het podium te bereiken.”

  • 2
  • 22 jun 2026 - 12:02
F1 Nieuws Lewis Hamilton Lando Norris McLaren Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 924

    Oké ik moet denk ik toch wat minder zuipen in het weekend, want wat hier staat kan ik op de “ vroege maandagochtend “ met mijn verstand niet bij : “ De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed van 2007 tot en met 2021 voor McLaren, en wist in die periode 49 keer het podium te bereiken.”

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 12:02

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    Race / Startgrid

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    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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McLaren
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