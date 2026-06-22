Lando Norris komt steeds dichter en dichterbij een bijzondere McLaren-prestatie van Lewis Hamilton. Als Norris in de komende races het podium weet te bereiken, dan passeert hij het aantal podiumplaatsen die Hamilton wist te behalen voor McLaren. Als Norris het goede momentum weet te vinden, dan mag hij zelfs dromen van het record van Alain Prost.

Norris stond anderhalve week geleden op het podium in Barcelona. Achter Mercedes-coureur George Russell en racewinnaar Hamilton kwam hij als derde over de streep, en daarmee deed Norris goede zaken. Na een aantal teleurstellende raceweekenden wist hij immers eindelijk weer te scoren, terwijl hij nu ook op 46 podiums in dienst van McLaren staat.

Norris komt hierdoor dichter en dichterbij het aantal podiumplekken dat Hamilton in dienst van McLaren pakte. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed van 2007 tot en met 2021 voor McLaren, en wist in die periode 49 keer het podium te bereiken.

Wat is er mogelijk voor Norris?

Aangezien er in de komende anderhalve maand nog vier Grands Prix op het programma staan, kan Norris deze opmerkelijke prestatie van Hamilton evenaren en passeren. Als Norris dit door weet te zetten, dan kan hij dit jaar nog de coureur met de meeste podiumplekken ooit voor McLaren worden. De Britse renstal heeft een rijke geschiedenis in de sport, en Alain Prost is nog altijd de man met de meeste podiumplekken ooit voor het team.

De Franse viervoudig wereldkampioen wist in zijn jaren voor McLaren 63 keer het podium te bereiken, en daarvan waren er dertig overwinningen. Aangezien het huidige seizoen nog lang niet voorbij is, en Norris nog veel kansen krijgt, kan hij de geschiedenisboekjes herschrijven. Mocht hij Hamilton in de komende weken passeren, dan zal hij zijn vizier moeten richten op David Coulthard, Mika Häkkinen en Ayrton Senna.

Nieuwe titel lijkt onmogelijk

Norris werd vorig jaar wereldkampioen, maar de kans is klein dat hij dit jaar zijn titel kan prolongeren. De Brit heeft tot nu toe 73 WK-punten bij elkaar gereden, en staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. De WK-leider is nog altijd Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die op 156 punten staat.