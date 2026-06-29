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'Piastri anticipeert op Verstappen-transfer: Webber zou uitweg bij Red Bull voorbereiden'

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'Piastri anticipeert op Verstappen-transfer: Webber zou uitweg bij Red Bull voorbereiden'

De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven tijdens het raceweekend in Oostenrijk toenemen. Volgens Duitse media houdt ook het management van Oscar Piastri inmiddels serieus rekening met dat scenario. Mocht Verstappen daadwerkelijk de overstap maken, dan lijkt de Australiër de aangewezen coureur om plaats te maken en zou Red Bull een logische bestemming kunnen worden.

Hoewel zowel Red Bull als McLaren publiekelijk vasthouden aan hun huidige rijdersduo's, is een transfer van Verstappen nog altijd niet definitief van tafel. De Nederlander beschikt naar verluidt over een prestatieclausule in zijn contract, terwijl McLaren eerder al liet weten volledig tevreden te zijn met de combinatie van Piastri en Lando Norris.

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'Webber bereidt alternatief voor Piastri voor'

Journalisten Ralf Bach en Bianca Garloff spraken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met Mark Webber, die nog altijd deel uitmaakt van het management van Piastri. De voormalig Red Bull-coureur reageerde terughoudend toen hij werd gevraagd naar een mogelijke ruil tussen Verstappen en zijn pupil, maar zijn houding viel volgens Bach op.

"Toen we hem vroegen naar de situatie rond Red Bull en een mogelijke wissel met Verstappen, schrok hij zichtbaar. Vervolgens zei hij dat zijn uitspraken altijd buiten proportie worden opgeblazen", vertelt Bach. "De manier waarop hij reageerde was opvallend. Ik krijg sterk de indruk dat hij al signalen heeft ontvangen en druk bezig is om Piastri elders onder te brengen. Aan zijn lichaamstaal en de gesprekken die hij voert, zie je dat hij rekening houdt met een vertrek."

Relatie tussen Webber en McLaren onder druk

Volgens eerdere berichten zou de relatie tussen Webber en McLaren bovendien bekoeld zijn geraakt na de interne spanningen rondom de zogeheten 'papaya rules' in 2025. Er gaan zelfs geluiden dat de Australiër niet langer welkom is in de hospitality van het team.

De eerste verhalen over een mogelijke overstap van Piastri naar Red Bull doken al in mei op. Destijds werd aangenomen dat hij de vervanger zou worden van Verstappen, die juist in verband werd gebracht met Mercedes. Nu de Duitse renstal die deur vrijwel volledig gesloten lijkt te hebben, geldt McLaren juist als de meest waarschijnlijke bestemming voor Verstappen, mocht hij besluiten zijn prestatieclausule te activeren.

Mr Marly

Posts: 8.006

Volgens mij zijn de faciliteiten bij McLaren nieuwer en meer up to date dan bij Red Bull, bij McLaren is vorig jaar alles nieuw opgeleverd.

  • 5
  • 29 jun 2026 - 10:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mark Webber Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • shakedown

    Posts: 1.874

    Dat Piastri weg wil/gaat bij McLaren kan ik me goed voorstellen. En ik zou hem dat ook zeker aanraden.

    Maar Verstappen gaat no way naar McLaren. Waarom zou hij? Faciliteiten zijn beduidend minder, nog altijd een klanten motor, sponsoren zijn minder loyaal, de eigenaars zijn saudisch en zien McLaren vooral als een speelbal. Een team baas welke gegarandeerd binnen een maand bonje mee is. Potentieel is beduidend minder dan Red Bull op korte, midden en lange termijn. Er is echt geen enkele reden, ok misschien geld?, waarom verstappen naar McLaren zou willen.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 10:12
    • k.w

      Posts: 1.197

      Een karig loontje ( enkele tientallen miljoenen )met een pak aandelen van allerlei soort doet wonderen .

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 10:24
    • Mr Marly

      Posts: 8.006

      Volgens mij zijn de faciliteiten bij McLaren nieuwer en meer up to date dan bij Red Bull, bij McLaren is vorig jaar alles nieuw opgeleverd.

      • + 5
      • 29 jun 2026 - 10:40
    • Need5Speed

      Posts: 4.032

      Ook in 2025 had McLaren een klantenmotor, Saudische eigenaars enzovoort. En ze werden wereldkampioen.

      • + 4
      • 29 jun 2026 - 10:44
    • De Vogel is Geland

      Posts: 968

      Als het weer 17 jaar duurt om een wereldkampioen af te leveren dan kan Max beter bij rbr blijven

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:15
    • Snork

      Posts: 22.689

      shakedown, ik zie het ook zoals jij het schrijft.
      Daarbij bouwt RBPT een prima motor, krijgt RBR beschikking over een nieuwe windtunnel en zien we RBR nu ook verbeteren met de auto. In 2021 was het ongeveer hetzelfde beeld. De RB18 was toen te zwaar bij aanvang van het seizoen maar werd gaandeweg beter en beter.
      De enige echt onzekere factor in het succes van Max bij RBR is Waché. Ik vraag mij echt af of hij een winnende auto kan ontwerpen met zijn team. Hij heeft nog geen wonderen laten zien helaas. Bij McLaren zitten juist wel de personen die een winnende auto kunnen maken, en dat is knap als klantteam zijnde.
      Verder vraag ik me ook echt af waar Max in de huidige McLaren auto zou staan op de grid. Want laten we eerlijk zijn, McLaren is momenteel het derde team en het verschil met Mercedes is aanzienlijk.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 11:18
    • snailer

      Posts: 33.648

      De windtunnel is ongeveer het enige dat dat minder is. En dat wordt volgend seizoen afgetikt.

      Ze hebben de meest krachtige ict sponsor, wat geldt voor alle cloud multinationals. HP, HPE, Oracle, MS. Esx (Dell).
      Dat Oracle de hoofdsponsor is, wordt vooral effectief onderschat. Het is een partnership en niet een geldverstrekkersslleen. Ze stellen hun cloud ter beschikking en leveren de knappe koppen om simulaties wereldweid te runnen. De bungelend kracht van de cloud is effectief sneller dan enige supercomputer.

      Wat dat betreft heeft shakedown een punt. Maar veel anderen ook. Red Bull is gedwongen bezig met een constante reconstructie van het personeel.
      Door de successen wordt hard en met grote geldbuidel getrokken aan het personeel van RBR.
      Met bovenaan Verstapoen.

      Ik denk dat er 1 relevante voorwaarde is voor Verstappen. Of 2. Hij moet overtuigd worden dat de auto kan winnen volgend jaar.
      En hij moet in zijn contract hebben staan dat hij endurance kan racen.

      Zelf doe ik niet zo aan al die geruchten.

      Maar 1 ding vind ik opvallend. Verstappen is in conclaaf met Lemans management voor de agenda.

      Dat suggereert dat hij ergens contracten heeft liggen die hij zou kunnen tekenen.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:18
    • da_bartman

      Posts: 6.703

      Volledig met je eens shakedown. En dan nog een minder serieus argument waarom ik zeker hoop dat Max NIET naar McLaren gaat. Alles is zo lelijk bij Mclaren, van de auto's tot de overall in altijd een verschrikkelijk design en natuurlijk die afgrijzelijke papaya kleur.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:56
    • NicoS

      Posts: 20.902

      Ik persoonlijk zie nul reden voor Max om naar McLaren te gaan, andersom snap ik dat wel.
      Piastri en Norris zijn prima coureurs, maar geen buitencategorie. Zijn niet constant genoeg om continu in de top te zitten, en je ziet ze zelden iets bijzonders presenteren. Wil je als team stabiel meedraaien, dan heb je Max gewoon nodig.
      Wat mij betreft mag hij gewoon bij RBR blijven, hij zit daar prima.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 12:05
  • oale

    Posts: 806

    Ik kan mij niet voorstellen dat Verstappen en co een overstap overwegen naar McLaren vanuit sportief oogpunt. Sportief succes komt en gaat. Dat is een heel natuurlijk proces. Net zoals sterke teams uiteenvallen en weer jaren nodig hebben om terug te groeien naar het oude niveau. Ook een heel natuurlijk proces. Zowel RBR als McLaren zitten nu in een mindere periode.

    Overstappen om vooraan mee te strijden, dan moet je naar Mercedes als je RBR even uitsluit. Dus zekerheid dat je meestrijdt om de overwinningen heb je op dit moment bij geen ander team.

    Waarom zou Verstappen dan een overstap maken? Hij heeft nu alles. Weinig commerciële verplichtingen, grote mate van vrijheid bij het invullen van zijn vrije tijd en een prima salaris.

    Als hij overstapt, dan stapt hij maar om een reden over. Een persoonlijke reden. Eén met de naam Gianpiero Lambiase. Sentiment. Samen afronden wat je samen bent begonnen.

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 10:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.520

      Grotendeels mee eens. Max wil maar één ding en dat is de beste auto waarmee hij kan winnen. Dat lijkt me bij Mercedes gezien de huidige stand van zaken.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:17
    • Snork

      Posts: 22.689

      Ik snap jouw laatste argument oale, maar ik geloof niet dat de beste coureur op de grid zijn race engineer achterna gaat om bij zijn race engineer te blijven.
      Ik vermoed dat de RB22 competitief genoeg gaat zijn gedurende de rest van het seizoen, overigens niet goed genoeg om Mercedes nog van een titel af te houden, en Max gewoon bij RBR blijft.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:21

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Datum
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-
Bahrein
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Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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McLaren
McLaren
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