De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven tijdens het raceweekend in Oostenrijk toenemen. Volgens Duitse media houdt ook het management van Oscar Piastri inmiddels serieus rekening met dat scenario. Mocht Verstappen daadwerkelijk de overstap maken, dan lijkt de Australiër de aangewezen coureur om plaats te maken en zou Red Bull een logische bestemming kunnen worden.

Hoewel zowel Red Bull als McLaren publiekelijk vasthouden aan hun huidige rijdersduo's, is een transfer van Verstappen nog altijd niet definitief van tafel. De Nederlander beschikt naar verluidt over een prestatieclausule in zijn contract, terwijl McLaren eerder al liet weten volledig tevreden te zijn met de combinatie van Piastri en Lando Norris.

'Webber bereidt alternatief voor Piastri voor'

Journalisten Ralf Bach en Bianca Garloff spraken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met Mark Webber, die nog altijd deel uitmaakt van het management van Piastri. De voormalig Red Bull-coureur reageerde terughoudend toen hij werd gevraagd naar een mogelijke ruil tussen Verstappen en zijn pupil, maar zijn houding viel volgens Bach op.

"Toen we hem vroegen naar de situatie rond Red Bull en een mogelijke wissel met Verstappen, schrok hij zichtbaar. Vervolgens zei hij dat zijn uitspraken altijd buiten proportie worden opgeblazen", vertelt Bach. "De manier waarop hij reageerde was opvallend. Ik krijg sterk de indruk dat hij al signalen heeft ontvangen en druk bezig is om Piastri elders onder te brengen. Aan zijn lichaamstaal en de gesprekken die hij voert, zie je dat hij rekening houdt met een vertrek."

Relatie tussen Webber en McLaren onder druk

Volgens eerdere berichten zou de relatie tussen Webber en McLaren bovendien bekoeld zijn geraakt na de interne spanningen rondom de zogeheten 'papaya rules' in 2025. Er gaan zelfs geluiden dat de Australiër niet langer welkom is in de hospitality van het team.

De eerste verhalen over een mogelijke overstap van Piastri naar Red Bull doken al in mei op. Destijds werd aangenomen dat hij de vervanger zou worden van Verstappen, die juist in verband werd gebracht met Mercedes. Nu de Duitse renstal die deur vrijwel volledig gesloten lijkt te hebben, geldt McLaren juist als de meest waarschijnlijke bestemming voor Verstappen, mocht hij besluiten zijn prestatieclausule te activeren.