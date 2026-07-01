Bij het team van McLaren zijn ze niet verbaasd over het feit dat Red Bull weer wat beter begint te presteren. Max Verstappen vocht afgelopen weekend in Oostenrijk weer mee om de zege, en de updates leken effect te hebben. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat het geen verrassing is dat ze veel tijd hebben gewonnen.

Het team van Red Bull Racing introduceerde afgelopen weekend in Oostenrijk een groot updatepakket. Na drie lastige vrije trainingen, begon Red Bull steeds beter te presteren in de kwalificatie en de race. Na een crash in de kwalificatie moest Max Verstappen zich van de vijfde plaats naar voren vechten. Hij liet racewinnaar George Russell werken voor zijn geld, en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Het was zijn beste prestatie van het seizoen, en bij de concurrentie begonnen ze zich zorgen te maken.

Was de Red Bull-opmars een verrassing?

Bij regerend constructeurskampioen McLaren maken ze zich geen zorgen. In Oostenrijk hadden ze een lastig weekend, en na afloop van de race gaf teambaas Andrea Stella tekst en uitleg bij de internationale media: "Dit jaar lijkt dit patroon van wie wanneer het competitiefst is vrij consistent te zijn."

Toch is er volgens Stella een uitzondering op de regel: "We zien dat er alleen verandering in dit patroon komt als er teams updates doorvoeren bij hun auto's. Het verbaast mij dan ook niets dat Red Bull zich nu in de strijd om de overwinning mengt, want als we kijken naar de hoeveelheid ontwikkelingen die ze hier in Oostenrijk hebben doorgevoerd aan de auto, is het geen verrassing dat ze een paar tienden van een seconde hebben gewonnen."

Wat moet McLaren nu doen?

Voor McLaren is er werk aan de winkel, en Stella weet dat het belangrijk is om nu stappen te zetten: "We weten van onze kant dat we waarschijnlijk drie, tot vier tienden van een seconde tekort komen en dat zien we in zowel de kwalificatie als de race, en we zien vrijwel hetzelfde patroon op verschillende circuits. Het is dus echt een zeer consistent beeld en we weten op dit moment precies wat we moeten doen."