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McLaren niet verrast door Red Bull-opmars

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McLaren niet verrast door Red Bull-opmars

Bij het team van McLaren zijn ze niet verbaasd over het feit dat Red Bull weer wat beter begint te presteren. Max Verstappen vocht afgelopen weekend in Oostenrijk weer mee om de zege, en de updates leken effect te hebben. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat het geen verrassing is dat ze veel tijd hebben gewonnen.

Het team van Red Bull Racing introduceerde afgelopen weekend in Oostenrijk een groot updatepakket. Na drie lastige vrije trainingen, begon Red Bull steeds beter te presteren in de kwalificatie en de race. Na een crash in de kwalificatie moest Max Verstappen zich van de vijfde plaats naar voren vechten. Hij liet racewinnaar George Russell werken voor zijn geld, en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Het was zijn beste prestatie van het seizoen, en bij de concurrentie begonnen ze zich zorgen te maken.

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Was de Red Bull-opmars een verrassing?

Bij regerend constructeurskampioen McLaren maken ze zich geen zorgen. In Oostenrijk hadden ze een lastig weekend, en na afloop van de race gaf teambaas Andrea Stella tekst en uitleg bij de internationale media: "Dit jaar lijkt dit patroon van wie wanneer het competitiefst is vrij consistent te zijn."

Toch is er volgens Stella een uitzondering op de regel: "We zien dat er alleen verandering in dit patroon komt als er teams updates doorvoeren bij hun auto's. Het verbaast mij dan ook niets dat Red Bull zich nu in de strijd om de overwinning mengt, want als we kijken naar de hoeveelheid ontwikkelingen die ze hier in Oostenrijk hebben doorgevoerd aan de auto, is het geen verrassing dat ze een paar tienden van een seconde hebben gewonnen."

Wat moet McLaren nu doen?

Voor McLaren is er werk aan de winkel, en Stella weet dat het belangrijk is om nu stappen te zetten: "We weten van onze kant dat we waarschijnlijk drie, tot vier tienden van een seconde tekort komen en dat zien we in zowel de kwalificatie als de race, en we zien vrijwel hetzelfde patroon op verschillende circuits. Het is dus echt een zeer consistent beeld en we weten op dit moment precies wat we moeten doen."

Politik

Posts: 9.991

Vanaf vandaag krijgen ze er 120 uur windtunneltijd bij, waar Mercedes en Ferrari juist tijd in moeten gaan leveren.
Daarnaast hoop ik dat ze meer performance uit hun PU zullen halen de komende tijd, performance die Mercedes al wel tot hun beschikking lijkt te hebben.

Eens kijken of dat tot bete... [Lees verder]

  • 1
  • 1 jul 2026 - 11:09
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Politik

    Posts: 9.991

    Vanaf vandaag krijgen ze er 120 uur windtunneltijd bij, waar Mercedes en Ferrari juist tijd in moeten gaan leveren.
    Daarnaast hoop ik dat ze meer performance uit hun PU zullen halen de komende tijd, performance die Mercedes al wel tot hun beschikking lijkt te hebben.

    Eens kijken of dat tot betere prestaties gaat leiden.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 11:09
    • snailer

      Posts: 33.679

      Denk dat ze eerder de McLaren aero-efficient moeten maken. Veel drag. Ze hebben amper last van clipping. En dat op een volgas baan als Oosterijk met weinog wochten om rond te harvesten. Ook wordt de dynamo niet aangezet op de rechte stukken om brandstof om te zetten in Elektrische energie.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:49
  • racepace1

    Posts: 854

    He? ik dacht dat ze aan de Snickers zaten?

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 11:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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