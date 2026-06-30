McLaren heeft na de Grand Prix van Oostenrijk een duidelijke conclusie getrokken. Terwijl George Russell de overwinning pakte en Max Verstappen opnieuw meedeed in de strijd om de podiumplaatsen, eindigde Oscar Piastri als vierde en moest Lando Norris genoegen nemen met de zevende plaats. Teambaas Andrea Stella erkent dat zijn team momenteel simpelweg snelheid tekortkomt.

Op de Red Bull Ring kwam McLaren opnieuw net tekort ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Stella gaf na afloop eerlijk toe dat zijn team voorlopig niet over de snelheid beschikt om op eigen kracht voor podiumplaatsen te vechten.

Stella rekent op upgrades

Volgens Stella is de opdracht voor McLaren glashelder. De Italiaan stelde tegenover Sky Sports dat het team alleen kan profiteren als concurrenten problemen kennen, zoals eerder dit seizoen in Barcelona het geval was.

"We moeten accepteren dat we momenteel niet competitief genoeg zijn om voor het podium te vechten, tenzij concurrenten uitvallen of betrouwbaarheidsproblemen hebben, zoals in Barcelona. Onze missie is duidelijk: we moeten de auto sneller maken. Er komen upgrades aan en die moeten het verschil gaan maken."

Norris ziet terugkerend probleem bij McLaren

Norris kwam als zevende over de finish en keek met gemengde gevoelens terug op zijn race. De Brit vond dat de strategie een belangrijke rol speelde, maar wees ook naar zijn eerste ronde.

"Een groot deel van de race werd vandaag bepaald door de strategie, maar mijn eerste ronde was ook niet goed genoeg. Mijn start was juist heel sterk, alleen daarna kreeg ik het moeilijk. Ik zette de auto een paar keer op de verkeerde plek en verloor daardoor posities. Dat was jammer, maar uiteindelijk was het nog steeds een goede race. Het was zeker geen slechte dag."

Volgens Norris kampen beide McLaren-coureurs bovendien met dezelfde problemen. "Oscar haalde er dit weekend het maximale uit, vorige week was ik degene die alles eruit wist te halen. We hebben allebei dezelfde klachten over de auto. Het is duidelijk geen makkelijke wagen om ieder weekend perfect af te stellen, maar we boeken wel kleine stapjes vooruit."

Piastri haalt maximale uit vierde plaats

Piastri was uiteindelijk de beste McLaren-coureur met een vierde plaats. De Australiër had het gevoel dat hij alles uit zijn auto had gehaald, al zat een podium er volgens hem geen moment in.

"Meer had ik vandaag niet kunnen doen", aldus Piastri. "We hadden simpelweg niet de snelheid om Mercedes of Max Verstappen uit te dagen. Dat we allebei de Ferrari's achter ons hebben gehouden, maakt dit wel tot een heel goede dag. Daar ben ik dan ook tevreden mee."