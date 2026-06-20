McLaren heeft een bijzonder eerbetoon gebracht aan Mika Häkkinen. De Britse renstal heeft in het McLaren Technology Centre een standbeeld onthuld van de Finse oud-wereldkampioen, die daarmee een permanente plaats krijgt tussen de grootste namen uit de rijke geschiedenis van het team.

Het kunstwerk beeldt Häkkinen af tijdens zijn legendarische overwinning in de Grand Prix van Japan van 1998. Met die zege in Suzuka stelde de Fin zijn eerste wereldtitel veilig en bezorgde hij McLaren de eerste rijderstitel sinds Ayrton Senna in 1991.

Iconische Suzuka-zege krijgt blijvende plek in Woking

Het standbeeld krijgt een plaats op de boulevard van het McLaren Technology Centre, waar de renstal eer betoont aan de personen die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten op het team uit Woking.

Op sociale media sprak McLaren vol lof over Häkkinen. De renstal omschreef de tweevoudig wereldkampioen als een "ware racelegende" en prees zijn "enorme bijdrage aan McLaren en de autosport".

Häkkinen reed tussen 1993 en 2001 voor McLaren en groeide uit tot een van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van het team. In negen seizoenen behaalde hij twintig Grand Prix-zeges en veroverde hij wereldtitels in 1998 en 1999.

Band tussen McLaren en familie Häkkinen blijft sterk

De rivaliteit tussen Häkkinen en Michael Schumacher behoort nog altijd tot de meest memorabele hoofdstukken uit de Formule 1-geschiedenis. Bijna dertig jaar na zijn eerste wereldtitel wordt de Fin nu vereeuwigd op het hoofdkwartier van zijn voormalige werkgever.

De band tussen McLaren en de familie Häkkinen blijft bovendien bestaan. Sinds 2025 maakt dochter Ella deel uit van het McLaren Development Programme, waarmee de samenwerking tussen de Finse racefamilie en de Britse renstal een nieuw hoofdstuk krijgt.

Unveiling the new statue for our boulevard 🧡___Escaped_link_6a36acf685a49___ pic.twitter.com/YdMA3rODXL — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) ___Escaped_link_6a36acf685a4d___

Saying good morning to our newest member on the boulevard 👋#McLarenF1 pic.twitter.com/AoNf58Clfw — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 17, 2026