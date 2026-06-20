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Prachtig: McLaren eert oud-wereldkampioen Häkkinen met standbeeld

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Prachtig: McLaren eert oud-wereldkampioen Häkkinen met standbeeld

McLaren heeft een bijzonder eerbetoon gebracht aan Mika Häkkinen. De Britse renstal heeft in het McLaren Technology Centre een standbeeld onthuld van de Finse oud-wereldkampioen, die daarmee een permanente plaats krijgt tussen de grootste namen uit de rijke geschiedenis van het team.

Het kunstwerk beeldt Häkkinen af tijdens zijn legendarische overwinning in de Grand Prix van Japan van 1998. Met die zege in Suzuka stelde de Fin zijn eerste wereldtitel veilig en bezorgde hij McLaren de eerste rijderstitel sinds Ayrton Senna in 1991.

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Iconische Suzuka-zege krijgt blijvende plek in Woking

Het standbeeld krijgt een plaats op de boulevard van het McLaren Technology Centre, waar de renstal eer betoont aan de personen die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten op het team uit Woking.

Op sociale media sprak McLaren vol lof over Häkkinen. De renstal omschreef de tweevoudig wereldkampioen als een "ware racelegende" en prees zijn "enorme bijdrage aan McLaren en de autosport".

Häkkinen reed tussen 1993 en 2001 voor McLaren en groeide uit tot een van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van het team. In negen seizoenen behaalde hij twintig Grand Prix-zeges en veroverde hij wereldtitels in 1998 en 1999.

Band tussen McLaren en familie Häkkinen blijft sterk

De rivaliteit tussen Häkkinen en Michael Schumacher behoort nog altijd tot de meest memorabele hoofdstukken uit de Formule 1-geschiedenis. Bijna dertig jaar na zijn eerste wereldtitel wordt de Fin nu vereeuwigd op het hoofdkwartier van zijn voormalige werkgever.

De band tussen McLaren en de familie Häkkinen blijft bovendien bestaan. Sinds 2025 maakt dochter Ella deel uit van het McLaren Development Programme, waarmee de samenwerking tussen de Finse racefamilie en de Britse renstal een nieuw hoofdstuk krijgt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mika Häkkinen McLaren

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.992

    Even leek het erop dat Aston Martin hetzelfde had gedaan voor Lance Stroll. Maar toen bewoog hij.

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 15:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 917

    Prachtig Mclaren eert TWEEVOUDIG WERELDKAMPIOEN Häkkinen met standbeeld.

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 15:53

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Team
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1
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Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FI Mika Häkkinen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 sep 1968 (57)
  • Geb. plaats Vantaa, Finland, Finland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,79 m
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McLaren
McLaren
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