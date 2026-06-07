Lewis Hamilton liet tijdens de Grand Prix van Canada een veelbelovende indruk achter, maar volgens Lando Norris is het nog veel te vroeg om te spreken van een definitieve ommekeer. De McLaren-coureur hoopt dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn vorm terugvindt, maar benadrukt dat daar meer voor nodig is dan één sterk raceweekend.

Hamilton kende het afgelopen jaar een moeizame periode bij Ferrari en kreeg regelmatig kritiek te verwerken. In Canada leek de Brit echter een stap vooruit te zetten en ook in Monaco oogde hij snel, iets wat ook Norris niet ontgaan is.

Norris spreekt bewondering uit voor Hamilton

De McLaren-coureur steekt zijn waardering voor Hamilton niet onder stoelen of banken. Norris groeide op met de successen van de Brit en ziet hem nog altijd als een van de grootste namen die de sport ooit heeft voortgebracht.

"Het zou fantastisch zijn om Lewis weer races te zien winnen. We hebben het over één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Dan is het nooit prettig om te zien dat iemand met zijn kwaliteiten het zo lastig heeft", vertelde Norris.

Volgens de Brit verdient Hamilton het om opnieuw vooraan mee te strijden. "Iedereen weet hoeveel talent hij heeft. Daarom is het mooi wanneer alles weer op zijn plaats valt en je ziet dat hij plezier heeft. Ik heb jarenlang naar hem gekeken en gehoopt dat hij succesvol zou zijn. Dat gevoel is nooit veranderd."

Eén sterk weekend is volgens Norris niet genoeg

Toch waarschuwt Norris voor te snelle conclusies na de prestatie van Hamilton in Canada. Volgens hem zal de Ferrari-coureur over een langere periode moeten bevestigen dat hij daadwerkelijk terug is aan de top.

"Hij heeft een sterk weekend achter de rug, daar bestaat geen twijfel over. Maar één goed resultaat zegt uiteindelijk niet zoveel. Om echt te bewijzen dat alles weer in de juiste richting gaat, moet je dat vijf, zes, zeven of zelfs acht races achter elkaar laten zien."

Daarom houdt Norris voorlopig nog een slag om de arm. De komende wedstrijden zullen volgens hem uitwijzen of Hamilton daadwerkelijk de weg omhoog heeft gevonden, of dat Canada slechts een tijdelijke opleving was voor de Brit.