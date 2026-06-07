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Norris blij dat Hamilton weer straalt: "Je wil hem niet zo zien"

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Norris blij dat Hamilton weer straalt: "Je wil hem niet zo zien"

Lewis Hamilton liet tijdens de Grand Prix van Canada een veelbelovende indruk achter, maar volgens Lando Norris is het nog veel te vroeg om te spreken van een definitieve ommekeer. De McLaren-coureur hoopt dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn vorm terugvindt, maar benadrukt dat daar meer voor nodig is dan één sterk raceweekend.

Hamilton kende het afgelopen jaar een moeizame periode bij Ferrari en kreeg regelmatig kritiek te verwerken. In Canada leek de Brit echter een stap vooruit te zetten en ook in Monaco oogde hij snel, iets wat ook Norris niet ontgaan is.

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Norris spreekt bewondering uit voor Hamilton

De McLaren-coureur steekt zijn waardering voor Hamilton niet onder stoelen of banken. Norris groeide op met de successen van de Brit en ziet hem nog altijd als een van de grootste namen die de sport ooit heeft voortgebracht.

"Het zou fantastisch zijn om Lewis weer races te zien winnen. We hebben het over één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Dan is het nooit prettig om te zien dat iemand met zijn kwaliteiten het zo lastig heeft", vertelde Norris.

Volgens de Brit verdient Hamilton het om opnieuw vooraan mee te strijden. "Iedereen weet hoeveel talent hij heeft. Daarom is het mooi wanneer alles weer op zijn plaats valt en je ziet dat hij plezier heeft. Ik heb jarenlang naar hem gekeken en gehoopt dat hij succesvol zou zijn. Dat gevoel is nooit veranderd."

Eén sterk weekend is volgens Norris niet genoeg

Toch waarschuwt Norris voor te snelle conclusies na de prestatie van Hamilton in Canada. Volgens hem zal de Ferrari-coureur over een langere periode moeten bevestigen dat hij daadwerkelijk terug is aan de top.

"Hij heeft een sterk weekend achter de rug, daar bestaat geen twijfel over. Maar één goed resultaat zegt uiteindelijk niet zoveel. Om echt te bewijzen dat alles weer in de juiste richting gaat, moet je dat vijf, zes, zeven of zelfs acht races achter elkaar laten zien."

Daarom houdt Norris voorlopig nog een slag om de arm. De komende wedstrijden zullen volgens hem uitwijzen of Hamilton daadwerkelijk de weg omhoog heeft gevonden, of dat Canada slechts een tijdelijke opleving was voor de Brit.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Lando Norris McLaren

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
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21
7
Haas F1
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9
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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McLaren
McLaren
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